Atos : Onepoint détient 9,9% du capital

(Boursier.com) — Onepoint a franchi à la hausse, le 26 octobre, le seuil de 5% du capital d'Atos et détient à ce jour 9,9% du capital et 9,9% des droits de vote de la société.

Cette prise de participation intervient dans le cadre du projet de réorganisation en cours de la société, et de sa nouvelle gouvernance, et conforte la dimension stratégique des activités d'Atos.

À propos de Onepoint

Architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics, Onepoint accompagne ses clients de la vision stratégique à son opérationnalisation, en s'attachant toujours à penser au-delà des évidences pour créer de nouvelles façons de travailler, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux lieux, et construire durablement le monde de demain.

Devenu en un peu plus de 20 ans l'un des acteurs majeurs du conseil et de la tech, son collectif compte aujourd'hui plus de 3.300 talents en France (Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon, Rennes et Aix-en-Provence) et dans le monde (Canada, Belgique, Australie, Malaisie et Singapour).

Son chiffre d'affaires a été multiplié par dix en 10 ans, atteignant près de 500 millions d'euros, et ambitionne le milliard d'euros d'ici 4 ans...