Atos offrira des services numériques pour les Jeux européens de 2023 et 2027

Atos a été choisi par les Comités Olympiques Européens (COE) comme partenaire technologique numérique officiel pour les éditions 2023 et 2027 des Jeux européens. Atos, qui soutient depuis longtemps le Mouvement olympique, et les COE, l'organe directeur des 50 comités nationaux olympiques d'Europe, travailleront ensemble pour améliorer l'engagement des supporters. Grâce à son portefeuille complet pour la décarbonation des activités pour le domaine du sport, Atos permettra aux comités nationaux olympiques européens, aux comités d'organisation et aux différentes fédérations de créer un contenu numérique de première qualité facilitant l'organisation de cet ambitieux événement sportif international.

Pour la troisième édition des Jeux européens en Pologne (Cracovie, Malopolska, Silésie), Atos sera chargé de rassembler, traiter et diffuser en toute sécurité les données de l'ensemble des événements sportifs. Atos mettra en place une nouvelle plateforme numérique qui permettra aux fans européens d'accéder aux statistiques officielles des compétitions, résultats et dossiers personnels des athlètes et permettra au public de vivre l'événement d'une manière disruptive. En utilisant les données relatives à l'interaction des supporters, les COE auront la possibilité d'améliorer l'expérience personnelle de tout fan, qu'il soit sur place ou qu'il regarde les Jeux à distance - et donc d'augmenter la participation des supporters.

Cette année, Atos a également été sélectionné comme partenaire numérique officiel de European Athletics, l'instance dirigeante de l'athlétisme en Europe. Les premiers résultats de cette collaboration ont été observés lors des championnats d'Europe d'athlétisme en salle qui se sont déroulés à Torun, en Pologne, du 5 au 7 mars dernier. A cette occasion, Atos a conçu et développé un nouvel écosystème sécurisé, numérique et décarboné pour gérer les données de l'événement, centré sur l'engagement des fans et des athlètes.