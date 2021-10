Atos offre la souveraineté des données clients avec la nouvelle version de son service MDR

(Boursier.com) — Dans le cadre de son 'Cyber Day', Atos lance, le 5 octobre, une version "données souveraines" de son service managé de Détection et Réponse (MDR, Managed Detection and Response) alimenté par ses serveurs BullSequana S. L'offre est conforme aux principes des différents pays sur la souveraineté des données, ainsi qu'aux besoins spécifiques des organisations en la matière.

Cette nouvelle étape illustre la volonté d'Atos de protéger les données de ses clients avec des solutions de cybersécurité adaptées à leur secteur d'activité, à l'environnement juridique ou aux enjeux territoriaux.

Le service MDR d'Atos apporte une défense avancée contre les menaces en les détectant, validant, contenant et en y répondant de manière proactive. Il s'appuie sur la plateforme AIsaac, un concentré d'intelligence artificielle (IA), d'analyse de big data et d'edge computing. La nouvelle déclinaison 'données souveraines' du MDR offre toutes ces caractéristiques et garantit, en outre, que les données des clients restent dans une même zone géographique, assurant ainsi la souveraineté physique et opérationnelle. La solution associe les capacités d'analyse de sécurité avancées du service MDR d'Atos à la puissance de calcul exceptionnelle des serveurs de calcul haute densité BullSequana S d'Atos. En combinant la puissance de traitement du CPU et du GPU, les serveurs BullSequana S offrent les performances et l'évolutivité nécessaires pour répondre aux pratiques commerciales basées sur l'IA. Pour les clients qui préfèrent que leur service soit fourni à partir du cloud, Atos s'appuie sur son réseau international et peut ainsi mettre en place un cloud dans plusieurs pays pour s'adapter aux différentes réglementations locales.