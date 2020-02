Atos : objectifs atteints

Atos : objectifs atteints









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce aujourd'hui ses résultats 2019. Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 11.588 millions d'euros, +1,4% à périmètre et taux de change constants, particulièrement porté par la performance dans le Cloud et en Big Data & Cybersecurity.

La marge opérationnelle a atteint 1.190 millions d'euros représentant 10,3% du chiffre d'affaires, comparé à 9,8% en 2018 à périmètre et taux de change constants. Chacune des Divisions a contribué à l'augmentation de la marge opérationnelle, Infrastructure & Data Management tirant profit de l'automatisation et du programme RACE, Business & Platform Solutions des synergies de coûts avec Syntel et Big Data & Cybersecurity de l'augmentation du chiffre d'affaires. Enfin, les coûts centraux ont été réduits grâce aux efforts continus dans l'optimisation des coûts.

Au cours d'une année où moins de contrats sont arrivés à renouvellement, la dynamique commerciale du Groupe a été particulièrement élevée en 2019 avec un niveau de prise de commandes qui a atteint 12,2 milliards d'euros, représentant un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 106% comparé à 111% en 2018 à taux de change constant. Au cours du quatrième trimestre, le ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires a atteint 121%.

Le résultat net des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la Société Mère s'est élevé à 414 millions d'euros, et le résultat net normalisé des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la Société Mère a atteint 834 millions d'euros.

Le Résultat Net Par Action et le Résultat Net Par Action dilué ont chacun atteint 3,84 euros, et le Résultat Net Par Action normalisé et le Résultat Net Par Action dilué normalisé se sont tous deux élevés à 7,74 euros.

Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 605 millions d'euros en 2019, hors éléments non récurrents de 37 millions d'euros liés à l'emprunt obligataire échangeable en actions (OEB)3.

La dette nette du Groupe s'élevait à -1,7 milliard d'euros fin décembre 2019, compte tenu du flux de trésorerie disponible, de la vente des actions Worldline en novembre 2019, de l'acquisition de IDnomic au cours de l'année, des dividendes payés en numéraire et du programme de rachat d'actions afin de livrer aux salariés des actions acquises dans le cadre des plans d'actions de performance.

Objectifs 2020

En 2020, le Groupe vise les objectifs suivants pour ses 3 critères financiers clés :

Chiffre d'affaires : de l'ordre de 2% de croissance organique

Taux de marge opérationnelle : amélioration comprise entre 20 et 40 points de base par rapport à 2019.

Flux de trésorerie disponible : de l'ordre de 700 millions d'euros.

Elie Girard, Directeur Général, a déclaré : "Nous avons terminé l'année 2019 sur une note positive avec une croissance organique supérieure à 2% au quatrième trimestre, portée par une accélération dans le Cloud et dans le Big Data et la Cybersécurité. Le dynamisme commercial tout au long de l'année reflète notre capacité à aider nos clients dans leur transformation digitale dans toutes les dimensions de l'entreprise et de bout en bout. Nous avons également amélioré en 2019 notre marge opérationnelle et généré un Flux de Trésorerie Disponible solide au-dessus de 600 millions d'euros. Je suis fier de l'engagement des équipes d'Atos qui ont permis de réaliser une telle performance.

Avec l'acquisition de Syntel et le désengagement de Worldline achevé ce mois-ci dans de très bonnes conditions, le Groupe a finalisé une première étape de son repositionnement en tant que pure player dans les services digitaux, tout en ayant renforcé la rentabilité pour les actionnaires et conservé une flexibilité financière intacte. Atos est désormais prêt pour une nouvelle étape.

2020 sera une année passionnante de transformation, avec une nouvelle amélioration des objectifs annuels. Le Groupe évolue vers une approche sectorielle, en développant et en atteignant le plus haut niveau d'expertise dans chaque secteur, en repensant son portefeuille d'offres et son go-to-market pour encore mieux servir nos clients et porter plus haut encore notre engagement client. Cette transformation lancée en 2020 a également pour objectif de répondre aux besoins les plus pressants de nos clients, notamment la cyber-protection et un passage à la vitesse supérieure dans la décarbonisation. Avec une flexibilité financière renouvelée, le Groupe peut désormais envisager des acquisitions ciblées pour soutenir et accélérer sa transformation, comme l'acquisition récente de Maven Wave, leader dans la transformation Cloud basé aux Etats-Unis. Je serai ravi de présenter plus en détail l'ambition et la stratégie d'Atos, définies avec le Conseil d'Administration, lors de notre prochaine Journée Analystes le 22 avril prochain."