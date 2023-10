Atos : Objectifs 2023 confirmés

(Boursier.com) — Atos a publié un chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 de 2.590 millions d'euros, en baisse organique de -3% :

Eviden : +2,3% en organique avec une solide contribution du big data et de la cybersécurité;

Tech Foundations : -7,2% en organique, avec un recul des activités coeur de métier de -4,9% compte tenu de la rationalisation du portefeuille.

Les prises de commandes sont de 2,2 milliards d'euros, en hausse de 10% par rapport à l'année précédente, avec un ratio de prise de commandes sur chiffre d'affaires de 84%, contre 71% au T3 2022.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2023 est de 8.138 millions d'euros, en hausse organique de +0,6%, avec Eviden +5,5% et Tech Foundations -3,5%.

Les objectifs 2023 sont confirmés.

Yves Bernaert, Directeur général d'Atos a déclaré : "Au troisième trimestre, nous avons continué à nous concentrer sur nos opérations et sur la mise en oeuvre de notre transformation et de notre plan de séparation.

La croissance d'Eviden a été portée par ses activités dans la cybersécurité et le big data, incluant l'IA générative. Dans le calcul haute performance (HPC), nous avons signé un contrat pour la fourniture du tout premier supercalculateur exascale en Europe.

Tech Foundations a continué à mettre en oeuvre son plan de transformation, en particulier la réduction de ses activités non-coeur de métier.

Je tiens à remercier nos équipes dont la grande expertise, l'engagement et la motivation au service de nos clients permettent de leur apporter les solutions innovantes répondant à leurs besoins."