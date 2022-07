Atos : Objectifs 2022 confirmés et affinés !

(Boursier.com) — Atos bénéficie actuellement d'une dynamique commerciale en forte amélioration, avec un net rebond des prises de commandes lors du deuxième trimestre, à 2,8 milliards d'euros contre 2,0 milliards d'euros au premier trimestre, et une forte amélioration du ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires à 101% au deuxième trimestre, comparé à 72% au premier trimestre. La prise de commandes inclut plusieurs contrats emblématiques, avec des clients historiques et des nouveaux, dont un nouveau supercalculateur dans le cadre du programme EuroHPC (le 6ème remporté par Atos sur un total de 8 alloués dans le cadre du programme). Cette montée en puissance de la dynamique commerciale sous-tend l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires attendue au deuxième semestre, et témoigne d'un fort soutien des clients d'Atos au plan de transformation envisagé, avec plus de 0,6 milliard d'euros de nouvelles commandes signées après son annonce.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 s'est élevé à 5 563 millions d'euros, en léger repli de -0,6% à taux de change constants. En base organique, il s'est inscrit en retrait de -2,1%, avec une poursuite de l'amélioration séquentielle au deuxième trimestre, à -1,9% contre -2,4% au premier trimestre. Tech Foundations a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires bien plus limitée qu'en 2021, à -2,6% à taux de change constants, grâce à un focus renouvelé, dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe. Le périmètre Evidian a enregistré une croissance de +2,0% avec des tendances robustes dans les activités Digital et Cybersécurité et des ventes de supercalculateurs temporairement basses. Les acquisitions ont contribué à hauteur de +1,6%. L'effet de change s'est élevé à +3,1%, reflétant principalement l'appréciation du dollar américain et de la livre sterling par rapport à l'euro au cours de la période.

La marge opérationnelle s'est établie à 59 millions d'euros, soit 1,1 % du chiffre d'affaires. En plus des effets de saisonnalité, elle a été impactée par une inflation élevée (salaires, coûts de l'énergie) et des tensions sur la chaîne d'approvisionnement, tandis que les premiers effets des mesures d'amélioration de la performance lancées au premier semestre sont attendus au deuxième semestre. La marge opérationnelle a également été impactée par l'embauche de plus de 16 000 nouveaux collaborateurs, principalement dans les activités Digital et Big Data & Sécurité (BDS) et, en majeure partie, dans les pays offshore et nearshore, afin de soutenir la croissance attendue au second semestre et assurer les conditions du succès futur. La marge opérationnelle du premier semestre est cohérente avec les objectifs annuels du Groupe, qui prévoient une performance se matérialisant pour l'essentiel au second semestre.

Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à -555 millions d'euros au premier semestre 2022, directement lié au niveau de marge opérationnelle de la période, ainsi qu'à la saisonnalité du besoin en fonds de roulement et aux coûts exceptionnels des restructurations et réorganisations planifiées en début d'année et rapidement mises en oeuvre.

La dette nette ressort à -1.792 millions d'euros au 30 juin 2022. La liquidité du Groupe est restée élevée avec 3,5 milliards d'euros de trésorerie brute et 2,3 milliards d'euros de facilité de crédit renouvelable non-tirée.

Financement du plan de transformation d'Atos sécurisé avec succès

Atos annonce avoir sécurisé avec succès son nouveau financement bancaire, qui lui fournira les moyens financiers nécessaires durant la période de transition précédant la séparation envisagée en deux sociétés cotées, et renforcera significativement sa liquidité.

Atos a déjà reçu l'engagement des banques (sujet à documentation) pour la conversion de 1,5 milliards d'euros, sur 2,4 milliards d'euros de sa facilité de crédit renouvelable, en un prêt à terme non garanti avec une maturité de 18 mois et deux extensions de 6 mois à la discrétion de la société. Une facilité de crédit renouvelable de 900 millions d'euros est maintenue, avec une maturité en 2025. La documentation finale devrait être signée dans les prochains jours.

Dans le cadre de ce processus, le covenant du ratio de levier financier (endettement net/EBO) a déjà été porté à 3,75x et sera mesuré annuellement.

Le succès de ce financement démontre le fort soutien des partenaires bancaires du Groupe pour sa stratégie et marque un jalon important dans le cadre du plan de transformation envisagé.

La période de transition est désormais entièrement financée et la liquidité du Groupe est significativement renforcée.

Le 13 juillet 2022, S&P Global a abaissé la notation de crédit d'Atos à BB. Cette nouvelle notation, qui tient compte du plan de transformation envisagé, présenté le 14 juin 2022, continue de fournir un cadre favorable pour la mise en place d'une structure de capital appropriée et durable. Elle permet également à Atos de continuer à avoir accès à un large éventail d'instruments de dette et de conserver ainsi la flexibilité nécessaire pour optimiser sa structure financière.

Comme indiqué dans le communiqué de S&P Global, la liquidité d'Atos est forte et sa politique financière est appropriée. En particulier, S&P Global précise que le niveau de liquidité prévu du Groupe devrait lui donner les moyens de mener à bien son plan de transformation, avec un prêt à terme de 1,5 milliard d'euros et une facilité de crédit renouvelable de 900 millions d'euros, maintenant sécurisés, une moindre utilisation des billets de trésorerie et 700 millions d'euros au titre de cessions prévues d'actifs non stratégiques.

Perspectives pour le second semestre

La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants devrait revenir en territoire positif au cours du second semestre, soutenue par la traction commerciale observée au T2 et le recrutement des talents nécessaires réalisé au cours du premier semestre.

La marge opérationnelle devrait augmenter significativement grâce aux actions d'amélioration de la performance initiées plus tôt dans l'année et qui se matérialiseront au cours du deuxième semestre. Lesdites actions portent sur les coûts de structure (incluant l'abandon de l'organisation Spring, la réduction des coûts de sous-traitance, le ralentissement des embauches et le renforcement de la discipline sur les coûts), les contrats déficitaires et les prix de ventes. De plus, Atos attend une hausse de la marge opérationnelle de ses activités intensives en matériels, principalement HPC, tirée par une hausse des volumes de vente et la sécurisation de l'approvisionnement en composants.

Le flux de trésorerie disponible, excluant les coûts additionnels liés au plan de transformation, devrait s'améliorer très nettement, conséquence directe du redressement de la marge opérationnelle, ainsi que d'un effet de saisonnalité positif sur le besoin en fonds de roulement.

Objectifs 2022 confirmés et affinés

Atos confirme que sa performance 2022 se matérialisera pour l'essentiel au second semestre et précise ses objectifs annuels.

L'objectif de croissance du chiffre d'affaires reste inchangé, entre -0,5% et +1,5% à taux de change constants.

La marge opérationnelle est attendue dans le bas de la fourchette de 3% à 5%.

Le flux de trésorerie disponible est attendu dans le bas de la fourchette de -150 millions d'euros à 200 millions d'euros, hors impacts supplémentaires du plan de transformation envisagé. Lesdits impacts sont estimés à environ -250 millions d'euros, incluant le coût du financement, en ligne avec les informations communiquées lors de la présentation du plan en juin.

Progrès du projet de séparation

L'analyse approfondie du projet de séparation, annoncée le 14 juin 2022, avance conformément au plan.

Le lancement de la consultation des institutions représentatives des salariés du Groupe est prévu au début du mois de septembre, conformément au calendrier envisagé.

La période de transition, en amont du projet de séparation envisagé en deux sociétés cotées est désormais entièrement financée.

La Société et son Conseil d'Administration sont convaincus que ce projet est celui qui crée le plus de valeur pour toutes les parties prenantes du Groupe, tenant compte notamment des synergies entre BDS et Digital, et des perspectives d'amélioration de la performance opérationnelle de Tech Foundations.

Comme annoncé le 13 juillet 2022, Atos a nommé une nouvelle équipe de management pour assurer le succès de l'exécution de son projet de transformation. Nourdine Bihmane est Directeur Général, en charge de Tech Foundations, Philippe Oliva est Directeur Général Délégué en charge du périmètre Evidian, et Diane Galbe est Directrice Générale Adjointe en charge du pilotage des projets stratégiques et de l'ensemble des fonctions support.

De plus, le Groupe a désigné un Comité consultatif ad hoc chargé de superviser l'étude et la mise en oeuvre du projet stratégique par l'équipe de direction. Ce comité est composé en majorité d'administrateurs indépendants et est présidé par René Proglio.