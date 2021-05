Atos numéro deux des services de sécurité

Atos numéro deux des services de sécurité









Crédit photo © Wikimedia Commons

(Boursier.com) — Atos est classé deuxième acteur mondial et premier acteur européen des services de sécurité gérés (Managed Security Services, MSS) en termes de revenus sur l'année 2020, selon le dernier rapport de Gartner. Atos est passé de numéro 3 à numéro 2 mondial depuis le dernier classement (revenus MSS 2019) avec une croissance de 23,9%. Le groupe réalise à nouveau le plus haut revenu des fournisseurs européens sur ce marché. Selon Gartner, la taille du marché des MSS a augmenté de 8,3% en 2020 pour désormais atteindre 12,7 milliards de dollars de revenus. C'est dans ce contexte dynamique qu'Atos a, depuis longtemps, choisi de placer la cybersécurité au coeur de sa stratégie. Avec un réseau mondial de plus de 6.000 experts dédiés et 15 centres de sécurité fonctionnant 24h/24 et 7j/7, Atos "intègre les meilleures technologies et propose un portefeuille complet de produits et de solutions de sécurité de pointe", tout en consolidant constamment son expertise sectorielle, pour "aider ses clients à transformer le risque en valeur commerciale".