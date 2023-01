Atos : nouvelles spéculations autour d'Evidian

(Boursier.com) — C 'est reparti pour un tour. Dans les premières positions du SBF120, Atos progresse de 2,2% à 12,1 euros après s'être envolé de plus de 6% à l'ouverture du marché. Le titre de l'entreprise de services du numérique est à nouveau porté par la spéculation autour de sa branche d'activités digitales et de cybersécurité. Un invité surprise s'est en effet positionné sur le dossier.

Alors que les noms des géants Thalès, Orange et Airbus reviennent régulièrement sur le devant de la scène depuis quelques semaines, le groupe français spécialisé en ingénierie Astek est sorti du bois. Selon les informations du 'JDD', ce groupe aux 500 ME de revenus se verrait bien reprendre cette activité hautement sensible. "L'idée est d'avoir accès aux informations sur le business d'Atos, de regarder dans la boîte pour faire une offre cohérente", explique Julien Gavaldon, président d'Astek.

Le journal précise que le dirigeant "n'a pas l'intention de reprendre l'intégralité d'Evidian. Il a réuni autour de lui plusieurs spécialistes, comme ChapsVision, un groupe étatique, est en pourparlers avec de gros industriels. Tous veulent regarder ce qu'Atos a mis dans la corbeille et éviter de payer le prix fort. Des partenaires financiers comme ¬Eurazeo, Tikehau et Ardian ont également été approchés. Seul critère de sélection?: qu'ils soient français. Astek revendique une opération patriotique".

Dans le cadre de son plan de redressement, Atos a annoncé dans le courant de l'été 2022 son projet de scission visant à séparer et combiner les activité Big Data et Sécurité (BDS) avec ses opérations de services, au sein d'une entité baptisée Evidian... La direction a rejeté en septembre dernier une offre de rachat de cette dernière en provenance du groupe Onepoint pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros.