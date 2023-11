Atos : nouvelle rechute, spéculations autour de la restructuration

(Boursier.com) — Atos pique du nez en ce début de semaine avec un titre qui rechute de près de 10% à 6,3 euros. La société de services informatiques a entamé des négociations pour revoir les termes de son accord avec Daniel Kretinsky pour la vente de ses activités historiques, rapporte 'BFM'. Selon les sources du site d'informations, " le groupe est entré la semaine dernière dans le dur des négociations avec l'homme d'affaires tchèque ", et ce dernier ne sera finalement pas actionnaire d'Eviden, la branche dédiée notamment à la cybersécurité et aux supercalculateurs.

Atos aurait en effet finalement renoncé à une telle option face au refus de certains élus et de fonctionnaires du ministère des Armées compte tenu du caractère souverain de ces activités. Onepoint, qui détient désormais 9,9% du capital de la société de services numérique, devrait remplacer Daniel Kretinsky comme investisseur de référence dans le cadre de l'augmentation de capital d'Eviden.

Par ailleurs, alors que le groupe avait accepté de se séparer de ses activités historiques pour seulement 100 millions d'euros, Atos espérerait désormais récupérer au moins 150 ME supplémentaires.

En outre, Atos aurait "rouvert le sensible dossier de la vente des activités de cybersécurité et de supercalculateurs (BDS) ". Selon une source de BFM, "Atos regarde cette option et échange avec Airbus". Mais selon les informations de 'BFM', la direction n'y est pas très favorable. "Cela reviendrait à démanteler Atos et à laisser les activités d'applications digitales à OnePoint", résume un bon connaisseur du dossier. Parmi les autres pistes envisagées pour restructurer la société, de nouvelles économies de coûts d'au moins 500 ME (piste réclamée par les petits actionnaires) et la vente de Syntel, la filiale américaine d'Atos (une option qui serait exclue par la direction compte tenu du poids des USA dans le marché mondial de l'informatique).

L'heure tourne et des décisions difficiles devront être prises chez Atos.