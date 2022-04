Atos : nouvelle plateforme pour sécuriser l'infrastructure spatiale de l'Allemagne

(Boursier.com) — Atos et l'entreprise multinationale européenne de technologie spatiale OHB ont décroché un contrat auprès de l'Office fédéral de l'équipement et des technologies de l'information de la Bundeswehr (forces armées fédérales allemandes) pour la fourniture d'un Centre de Connaissance de la Situation Spatiale (Space Situational Awareness Center, Expansion Stage 1). Les deux entreprises soutiennent les forces armées nationales dans la création d'un système de surveillance de l'espace destiné à protéger l'infrastructure spatiale de l'Allemagne.

Les satellites sont essentiels à de nombreuses activités civiles et de défense et leur nombre ne cesse d'augmenter. D'ici 2025, plus de 10 000 satellites devraient être actifs dans l'espace. Dans ce contexte, le système d'Atos et OHB fournira et évaluera la situation spatiale, cartographiera tous les satellites et les surveillera, afin d'éviter les collisions entre satellites ou de repérer les défaillances de ceux-ci.

La solution commune Atos-OHB est développée en Allemagne et repose sur des produits européens. Son système central est basé sur différents modules d'un logiciel qui est déjà utilisé pour la surveillance de l'espace par d'autres pays européens. OHB ajoute une couche opérationnelle à chaque module logiciel individuel, et assure ainsi l'interopérabilité du système global qui peut être adapté à tout moment. Atos intègre les différents composants logiciels et matériels dans la solution globale, en créant des interfaces avec les capteurs externes et en assurant la performance opérationnelle du système global pour le client.

La solution développée par Atos assure l'interopérabilité avec les autres organisations spatiales et les autres gouvernements en Europe. Ce centre complet de connaissance de la situation spatiale sera élaboré sous la direction conjointe du Centre allemand des opérations aériennes et du Centre aérospatial allemand - Gestion de l'espace.