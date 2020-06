Atos : nouvel avis

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos remonte de 0,4% à 71,60 euros ce mercredi, alors que parmi les derniers avis de brokers, Bank of America a repris la couverture de la SSII avec une recommandation 'neutre' et un objectif de cours de 75 euros. Le chiffre d'affaires du T1 s'est établi à 2.834 millions d'euros, en baisse de seulement 0,8% en organique... Dans le contexte de la crise du Covid-19 et des mesures de restrictions et de confinement mise en place en mars dans la plupart des pays où le groupe est implanté, le chiffre d'affaires n'a que légèrement diminué grâce à la résilience de son profil d'activité axé principalement sur des contrats pluriannuels combiné à une solide activité en Big Data & Cybersecurity (BDS).

De plus, et cela malgré la crise, le groupe a accru son dynamisme commercial avec des prises de commandes à 2.908 millions d'euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 103%, en hausse significative par rapport à l'année dernière à 86%...

Activité commerciale

Au cours du premier trimestre 2020, les prises de commandes du groupe ont atteint 2.908 millions d'euros, soit un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 103%, comparé à 86% au cours de la même période l'an dernier... En ligne avec une activité commerciale restée dynamique, le carnet de commandes s'élevait à 22,1 milliards d'euros à la fin mars 2020, soit 1,9 année de chiffre d'affaires. Le montant total pondéré des propositions commerciales a atteint 7,6 milliards d'euros, représentant 7,8 mois de chiffre d'affaires.

Dans des conditions extraordinaires, lors de sa session du 21 avril, le Conseil d'administration a pris la décision exceptionnelle de ne pas proposer la distribution de dividende de 1,40 euro par action à l'Assemblée générale des actionnaires. En outre, le Directeur Général ainsi que d'autres membres du Comité de Direction Générale ont décidé de réduire de 30% leur rémunération pour une période de trois mois, de mars à mai 2020. Le Président du Conseil d'Administration d'Atos a pris la même décision...

Le groupe a confirmé que la suppression du dividende cette année était une exception à sa politique de dividendes avec un taux de distribution compris entre 25% et 30% du résultat net part du groupe.