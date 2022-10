Atos : nouveaux contrats !

(Boursier.com) — Atos et son écosystème de partenaires ont été choisis par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour le développement et la fourniture du 'Système d'information de gestion' du Réseau Radio du Futur (RRF), réseau haut débit sécurisé et résilient des forces de secours et sécurité intérieure. Le montant de l'accord cadre du Lot 3, attribué au consortium mené par Atos, est de 43 millions d'euros pour une durée de 7 ans. Le RRF vise à bâtir un système national de communication mobile prioritaire, sécurisé et haut débit (4G et 5G) au profit des services en charge des missions relevant du traitement de l'urgence, "tant dans le domaine de la sécurité publique que dans celui du secours aux personnes et aux populations". Ce système équipera jusqu'à 300 000 utilisateurs des forces de sécurité et de secours telles que la gendarmerie nationale, la police nationale, les sapeurs-pompiers et les personnels de la sécurité civile.

Atos a également été retenu au sein du consortium piloté par Airbus et Capgemini pour le Lot 2 du RRF (Intégrateur, coeur de réseau, MCX et terminal) qui vise à fournir au RRF l'ensemble des capacités lui permettant d'assurer son rôle d'opérateur de communications mobiles pour des missions critiques.

Ces nouveaux contrats "soulignent la place d'Atos en tant que partenaire technologique clé du secteur public et des forces de sécurité et de secours, ainsi que la pertinence de son offre technologique souveraine", juge le groupe.