Atos : nouveaux avis

Atos : nouveaux avis









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos reste stable sur les 65,80 euros ce mercredi, alors que le groupe a décidé de ne pas poursuivre une éventuelle transaction avec DXC Technology". Le groupe français avait confirmé le 7 janvier dernier avoir approché DXC Technology concernant une transaction amicale potentielle entre les deux groupes afin de créer un leader des Services digitaux bénéficiant d'une envergure mondiale, et combinant leurs talents et capacité d'innovation respectives. L'opération potentielle avait pesé lourdement sur le cours de bourse...

Depuis, les avis se sont multipliés, à l'image de celui de Goldman Sachs qui a ajusté son avis à 'neutre' avec un cours cible de 74 euros. Bryan, Garnier & Co s'était réjoui auparavant de cette décision confortant sa 'conviction d'achat' sur la valeur avec une cible de 110 euros. "Maintenant, il est temps pour des acquisitions à valeur ajoutée et moins risquées", résumait Bryan Garnier.

L'opération aurait été la plus importante acquisition jamais effectuée par Atos avec une valorisation de plus de 10 milliards de dollars.