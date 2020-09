Atos : nouveau succès commercial

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos remporte un nouveau contrat. Student Loans Company (SLC), organisme public non ministériel au Royaume-Uni qui offre des prêts aux étudiants, a choisi le Français pour améliorer son interface client et l'infrastructure technologique associée. Atos soutiendra le développement des services d'aide aux clients (Customer Enablement Services) de SLC, et se penchera notamment sur le développement et la gestion des applications. Il s'agit de la première étape d'un processus d'achat en plusieurs parties qui vise à engager des partenaires stratégiques au sein du groupe technologique de SLC.

SLC avait lancé, en février, un processus d'appel d'offres pour proposer un nouveau modèle de partenariat stratégique. Dans le cadre de cette nouvelle approche, l'organisation travaillera désormais avec un petit nombre de partenaires pour développer, enrichir et soutenir son parc technologique et les différents services numériques apportés aux clients. Ce programme transformera le cadre commercial et les modèles de prestation de services de SLC lors de la collaboration avec des partenaires technologiques stratégiques. Il permettra de développer les capacités technologiques de la structure, optimisant ainsi l'usage des fonds publics.