Atos : nouveau renfort au Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Atos SE, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance présidé par Elizabeth Tinkham, a coopté Caroline Ruellan, en tant que nouvelle administratrice indépendante. Cette nomination vient renforcer le Conseil d'Administration ainsi que la gouvernance du Groupe, pour accompagner la transformation d'Atos.

De nationalité française, Caroline Ruellan est Présidente et fondatrice de SONJ Conseil, un cabinet de conseil indépendant. Depuis 2016, elle préside et dirige le Cercle des Administrateurs. Elle est également administrateur indépendant de l'ADAM (Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires) et membre de la Commission Consultative Epargnants de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Elle apportera sa riche expérience et ses connaissances approfondies en matière de gouvernance d'entreprise au service du Conseil d'Administration d'Atos.

"Dans la continuité des annonces faites visant à renforcer la gouvernance du Groupe et notamment celle du 13 juillet dernier, le Conseil est heureux d'accueillir Caroline Ruellan dont l'expérience et l'expertise seront précieuses pour Atos", Bertrand Meunier, Président du Conseil d'Administration.