Atos : nouveau Global Delivery Center au Caire

(Boursier.com) — Atos annonce l'ouverture de son nouveau Global Delivery Center (GDC) au Caire, en Égypte, marquée par une cérémonie de signature officielle en présence du Premier ministre égyptien, M. Moustafa Kemal Madbouli, et du ministre égyptien de la Communication et des Technologies de l'information, le Dr. Amr Talaat. Avec son nouveau GDC, Atos "consolide sa présence au Moyen-Orient et en Afrique ainsi que son engagement envers ses clients régionaux et mondiaux". Ce nouveau centre renforcera sa capacité de prestations de services à l'international, en plus de lui permettre d'explorer les perspectives commerciales de l'ensemble de la région. Tirant parti de la diversité et des compétences de la main-d'oeuvre égyptienne ainsi que d'un solide soutien du ministère de la Communication et des Technologies de l'information, Atos vise à fournir des services numériques de premier ordre à ses clients du monde entier depuis l'Egypte. Le groupe offre à ses clients une gamme complète de services, notamment des services de digital workplace, développement d'applications, tests automatisés, gestion de projet, analyse et gestion des bases de données, assistance mainframe, serveur et infrastructure, "le tout à des prix compétitifs".

Avec déjà 350 professionnels de l'informatique en poste, Atos Égypte prévoit d'embaucher encore 1 000 collaborateurs au cours des 12 prochains mois, en privilégiant les talents locaux. Atos continuera d'investir dans son expansion géographique, la formation et le développement des compétences de ses collaborateurs ainsi que le recrutement de nouvelles ressources à l'échelle locale.