Atos : nouveau gadin

(Boursier.com) — Début d'année boursier catastrophique pour Atos qui chute encore de 10% à 5,1 euros en cette fin de semaine. Un gadin qui porte le repli du titre depuis le premier janvier à plus de 25%. Atos, qui pesait environ 8 milliards d'euros début 2021, vaut aujourd'hui moins de 580 ME en Bourse, au plus bas depuis octobre. Les dernières annonces de la société de services informatiques, et notamment l'ouverture de discussions avec Airbus en vue de lui céder BDS, sont loin d'avoir convaincues les opérateurs. Certains analystes affirmaient dernièrement que le marché s'était montré trop optimiste quant au prix auquel le groupe informatique pourrait vendre ses actifs pour consolider son bilan. Et ce alors qu'une augmentation de capital plane toujours au-dessus de l'entreprise.

Ce plongeon fait en tous cas le bonheur des vendeurs à découvert puisque Atos est une des valeurs les plus 'shortées' de la place parisienne.