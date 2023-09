Atos : nouveau contrat avec le CNES

(Boursier.com) — Atos annonce le renouvellement d'un accord-cadre d'une durée de six ans avec le CNES pour la fourniture de services d'ingénierie et d'informatique spatiale. Le CNES a retenu Atos comme chef de file de l'un des cinq groupements d'acteurs français et européens qui contribuent à ses différents programmes civils, scientifiques et militaires au sein de l'accord-cadre Ingénierie Bord et Informatique Spatiale (IBIS).

Atos s'est entouré des sociétés Ausy, Clemessy (groupe Eiffage), Epsyl (Alcen Group), Geo4i, OHB, Serco et Terma pour constituer un groupement qui répond à l'objectif du CNES de renforcer le rôle du numérique dans sa stratégie d'innovation et qui couvre également l'ensemble de ses périmètres techniques, fonctionnels et métiers. Experts du spatial, les membres du groupement emmenés par Atos interviennent en effet dans les grands programmes européens du secteur.

L'expertise d'Atos dans le pilotage de grands projets, sa capacité d'intégration des technologies et ses vingt années de collaboration avec le CNES, associées au savoir-faire métier de ses partenaires, seront mises en oeuvre dans le cadre de la conception industrielle et l'exploitation informatique des Segments Sol et Bord, ainsi que les moyens de communication entre ces deux segments.

Le Segment Sol gère le satellite, les modifications d'orbite et récupère les données d'observation. Le groupement piloté par Atos apporte son expertise sur la conception, la maintenance et l'exploitation de ces systèmes. Le Segment Bord concerne le périmètre embarqué du satellite avec ses instruments qui transmettent les données au sol. Le groupement intervient ici sur l'ingénierie et les essais des systèmes Bord/Sol.

L'expertise spatiale est assurée depuis Toulouse, capitale européenne du Spatial, par les équipes du centre d'excellence Technology Services d'Atos et de ses partenaires. Afin de tirer parti des complémentarités du consortium, Atos a élaboré une approche d'innovation collaborative soutenue par son réseau de centres de R&D et ses Inno'Lab en France, ainsi que par les centres d'innovation de ses partenaires. Ces derniers pourront compter sur l'expertise d'Atos pour intégrer les technologies numériques afin d'optimiser leurs solutions métiers.

A titre d'exemple, l'amélioration de la capacité de traitement et de transmission des données par les satellites est l'un des programmes d'innovation qui mobilise le groupement. En effet, l'instrumentation très performante des satellites génère un volume croissant de données dont la transmission au sol devient de plus en plus complexe. La mission d'Atos, expert en Intelligence Artificielle (IA), et de ses partenaires est d'embarquer cette technologie à bord des satellites pour effectuer des traitements en amont. Ceci permet de réduire le volume de données à transmettre et maximiser l'utilisation de la bande passante qui est limitée.