Atos : Nourdine Bihmane est nommé Directeur Général

(Boursier.com) — Atos renforce sa gouvernance pour garantir la bonne exécution de son plan d'amélioration de performance opérationnelle et son projet de transformation stratégique visant à créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes, en particulier ses clients, salariés et actionnaires.

A la suite de l'annonce du départ de Rodolphe Belmer le 14 juin dernier, le Conseil d'administration a décidé de nommer une nouvelle équipe de direction qui prendra ses fonctions à compter de ce jour. Elle est chargée de mettre en oeuvre le plan d'amélioration de la performance opérationnelle du Groupe et son projet de transformation stratégique.

Rodolphe Belmer quitte ses fonctions au sein d'Atos au moment de l'annonce.

Cette équipe dirigeante sera composée de :

- Nourdine Bihmane, Directeur Général du Groupe (avec effet immédiat) et co-CEO en charge de l'activité Tech Foundations, de l'amélioration de la performance opérationnelle et notamment de la génération de trésorerie.

- Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge du pilotage des projets stratégiques et de l'ensemble des fonctions support du Groupe.

- Philippe Oliva, co-CEO en charge de l'activité Digital, Big Data et Sécurité, ainsi que du plan d'accélération et d'innovation pour ces activités de croissance. Philippe Oliva conserve son mandat social de Directeur Général Délégué du Groupe.

Ils effectueront leurs missions respectives sous la supervision du Conseil d'administration et, pour ce qui concerne le projet stratégique, du Comité ad hoc formé en son sein.

Ces évolutions impliquent des changements au Conseil d'administration et dans les comités d'Atos.

Le Groupe Atos rappelle que la composition du Conseil d'administration a évolué à l'occasion de l'Assemblée générale tenue en mai 2022 avec l'arrivée de : Kat Hopkins (Directrice des Talents, de la Gestion des Carrières et de la Formation chez Atos, spécialiste des ressources humaines) ; René Proglio, (ancien associé d'Arthur Andersen et banquier d'affaires, dont l'expérience est reconnue en matière d'audit, de comptabilité et de transactions financières) ; Astrid Stange (ancienne Directrice des Opérations du groupe Axa et Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting Group) ; Elizabeth Tinkham (ancienne Senior Managing Director chez Accenture).

Le Conseil ainsi renforcé est doté des compétences nécessaires pour superviser la transformation du Groupe. Par ailleurs, le Conseil a l'intention de continuer à enrichir ses compétences.

Les présidences du Comité des Comptes, du Comité des Nominations et de Gouvernance ainsi que du Comité des Rémunérations ont également évolué avec la désignation de :

- René Proglio comme Président du Comité des Comptes ;

- Elizabeth Tinkham comme Présidente du Comité des Nominations et de Gouvernance ;

- Astrid Stange comme Présidente du Comité des Rémunérations.

La composition des Comités du Conseil à date est donc la suivante :

- Comité des Comptes : René Proglio (Président), Vivek Badrinath et Vernon Sankey ;

- Comité des Nominations et de Gouvernance : Elizabeth Tinkham (Présidente), Lynn Paine, Édouard Philippe et Vernon Sankey ;

- Comité des Rémunérations : Astrid Stange (Présidente), Vesela Asparuhova et Valérie Bernis ;

- Comité RSE : Valérie Bernis (Présidente), Farès Louis et Astrid Stange.

Enfin, un Comité consultatif ad hoc chargé de superviser l'étude et la mise en oeuvre du projet stratégique par l'équipe de direction a été formé au sein du Conseil d'administration. Ce comité est composé en majorité d'administrateurs indépendants et présidé par René Proglio.