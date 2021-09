Atos noue une alliance mondiale avec Johnson Controls

(Boursier.com) — Atos scelle une nouvelle alliance avec un géant américain. Ainsi, le groupe français et Johnson Controls, leader international dans le domaine des bâtiments intelligents, sains et durables, annoncent un partenariat mondial pour aider leurs clients des secteurs public et privé à accélérer leur transition vers le 'zéro émission nette', en mettant à leur disposition un ensemble unique de services de conseil de bout en bout, ainsi que des solutions numériques de décarbonation. L'objectif de ce partenariat est d'aider les clients à élaborer et à mettre en oeuvre, de manière durable, leur stratégie vers le net zéro en réduisant les émissions carbone liées à leurs activités commerciales, industrielles et immobilières.

Atos et son partenaire américain vont mettre à profit leurs savoir-faire uniques respectifs pour aider leurs clients à mieux évaluer, planifier, gérer, suivre et anticiper les performances carbone des bâtiments. Le portefeuille de solutions dédiées à la transformation 'zéro émission nette' d'Atos inclut les solutions de conseil EcoAct, une entreprise Atos, telles que les évaluations de décarbonation numérique (Digital Decarbonization Assessments ou DDA) et l'élaboration d'une stratégie axée sur la durabilité (Sustainability Strategy ou SS). Pour compléter et soutenir ces services, la suite 'OpenBlue Net Zero Building' de Johnson Controls permettra aux clients de mettre en oeuvre leur stratégie en matière de durabilité et d'améliorer d'au moins 50% leur efficacité énergétique et les émissions carbone correspondantes.

Les deux entreprises entendent également collaborer pour proposer de nouvelles solutions numériques associant les avantages de la plateforme Digital Decarbonization Exchange (DDX) d'Atos, qui s'appuie sur Atos Digital Hub, et la plateforme OpenBlue de Johnson Controls ainsi que de sa solution Net Zero Advisor. Ces solutions offriront aux clients un suivi et un reporting en temps réel avec des indicateurs de durabilité basés sur l'Intelligence Artificielle (AI), ainsi que des leviers leur permettant de faire évoluer les usages vers une énergie propre.

Cette collaboration axée sur les données et les services permettra aux clients de comprendre d'emblée, et de manière détaillée, l'utilisation de l'énergie au sein de leurs bâtiments et d'élaborer un programme d'actions visant à réduire cette consommation conformément à leurs objectifs 'zéro émission nette'.