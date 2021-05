Atos noté RSE triple A par l'agence MSCI

(Boursier.com) — Atos a obtenu la note triple A, la plus haute notation, dans le classement RSE 2021 de l'agence Morgan Stanley Capital International (MSCI), qui analyse les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de milliers d'entreprises dans le monde. Atos se positionne ainsi parmi les 4% d'entreprises les plus performantes de son secteur, dans la catégorie 'Logiciels et Services'. Le groupe, qui conserve la note triple A depuis 2017, a obtenu cette année son meilleur score. Cette évaluation confirme "l'excellence des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d'Atos". Fort d'une offre de décarbonation unique sur le marché et de son ambitieux objectif 'zéro émission nette 2028', Atos dit s'imposer aujourd'hui comme "un leader du numérique décarboné".