Atos nommé partenaire GSI de l'année pour la région EMEA par AWS

(Boursier.com) — Atos annonce avoir remporté le trophée Partenaire GSI1 de l'année pour la région EMEA, décerné par Amazon Web Services (AWS). Ce prix récompense le rôle essentiel que joue Atos en aidant ses clients à promouvoir l'innovation et à mettre au point des solutions sur AWS.

Annoncés lors d'un gala organisé dans le cadre de re:Invent, les AWS Partner Awards distinguent une grande diversité de partenaires AWS, dont le modèle économique déployé cette année conjugue spécialisation, innovation et collaboration. Les AWS Partner Awards mettent à l'honneur les partenaires qui continuent d'évoluer et de développer leur modèle économique sur AWS dans le cadre de l'accompagnement de leurs clients.

En 2022, Atos a aidé ses clients EMEA, leaders sur leurs marchés respectifs dans les secteurs public et privé, à utiliser AWS pour moderniser leurs charges de travail critiques, sécuriser leurs activités de bout en bout à l'échelle, moderniser leur entreprise, mettre en oeuvre de nouveaux modes de travail et libérer leur potentiel d'action pour se rapprocher de leurs objectifs de neutralité carbone.

"Atos est particulièrement fier d'être nommé Partenaire GSI de l'année par AWS. Avec ce prix de portée majeure, AWS reconnaît la qualité de notre relation et notre capacité à accompagner nos clients dans des transformations de grande ampleur, à même de délivrer toute la puissance du Cloud", se félicite Michael Liebow, Directeur d'Atos OneCloud. "Nous sommes un intégrateur d'envergure mondiale, doté de solides capacités natives pour le Cloud apportées par Cloudreach, acquise plus tôt dans l'année, et qui sont à présent intégrées à notre offre de services de bout en bout. Nos clients peuvent ainsi tirer pleinement parti des technologies AWS pour leur activité."

Pour la première fois, les AWS Partner Awards intégraient un processus d'auto-nomination pour différentes catégories et domaines de spécialisation, récompensés à la fois au niveau régional et au niveau mondial. Tous les partenaires AWS étaient invités à participer à ce processus et à proposer une nomination.

AWS Partner Network (APN) est un programme de partenariat mondial proposé par AWS pour aider ses partenaires à développer des solutions sur AWS avec un soutien commercial, marketing, technique et métier. Le réseau APN inclut des fournisseurs de logiciels indépendants (Independent Software Vendors - ISV) et des intégrateurs systèmes (Systems Integrator - SI) du monde entier. La participation des partenaires AWS est en hausse significative depuis les 12 derniers mois.