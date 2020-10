Atos négocie le rachat d'Edifixio

(Boursier.com) — Atos annonce entrer en négociations exclusives avec les actionnaires d'Edifixio, une entreprise française de conseil et d'intégration Cloud et Salesforce, en vue de procéder à son acquisition. Cette opération renforcerait la position de leader d'Atos sur le marché français dans le domaine des services de Cloud Public et Salesforce en apportant aux équipes d'Atos l'expertise de consultants expérimentés. La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l'année et est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel d'Edifixio.

Cette opération s'intègre à la stratégie d'acquisitions ciblées menée par Atos. Elle permettra d'étendre le portefeuille de clients du groupe, ainsi que son expertise reconnue dans les domaines du Cloud, Salesforce et de la Transformation d'Applications, grâce aux compétences étendues des 370 consultants d'Edifixio, acquises auprès de grandes entreprises mondiales en France, Inde, Tunisie et Etats-Unis. Fort de près de 20 ans d'expérience dans la création, le développement et l'intégration de solutions en environnements Cloud, Edifixio adopte pour chacun de ses clients une approche personnalisée reposant sur des technologies open source et tierces, en particulier Salesforce. Reconnue sur le marché, l'expertise d'Edifixio est confirmée par quelques 472 certifications et ses titres de Salesforce Gold Partner, Amazon Web Services Premier Consulting Partner, Azure Gold Partner, IBM Gold Business Partner, ainsi que son implication dans des technologies open source.