Atos : Nathalie Sénéchault va succéder à Stéphane Lhopiteau à la Direction Financière

(Boursier.com) — Stéphane Lhopiteau quittera le Groupe Atos au cours du second semestre 2022. Il sera remplacé par Nathalie Sénéchault en tant que Directrice Financière du Groupe Atos.

La séparation envisagée d'Atos en deux entreprises cotées distinctes, annoncée lors du 'Capital Markets Day' le 14 juin, doit conduire à une réorganisation complète du Groupe Atos, et en l'occurrence de sa direction financière.

La nomination de deux directeurs financiers a déjà été annoncée pour chacune des deux sociétés qui seraient constituées à partir d'Atos : Anil Agrawal pour Evidian (BDS+Digital) et Darren Pilcher pour New Atos (Tech Foundations). Dans ce contexte, M. Lhopiteau quittera le Groupe Atos dans le courant du deuxième semestre 2022, lorsque le projet de séparation sera engagé et en bonne voie d'achèvement.

Nathalie Sénéchault a rejoint Atos il y a près de 7 ans. Elle est reconnue dans le domaine de la Finance où elle évolue depuis plus de 20 ans. Nathalie Sénéchault a commencé sa carrière en tant qu'avocate dans de grands cabinets internationaux avant de rejoindre Alstom où elle a occupé différents postes de direction clés au sein du département fiscal et financier. Dernièrement, elle occupait le poste de Directrice Financière adjointe du Groupe.

Cette période d'intérim permettra d'assurer une transition complète et bien ordonnée entre M. Lhopiteau et Mme Sénéchault.

Rodolphe Belmer, Directeur Général d'Atos, commente : "Après le départ de Stéphane Lhopiteau dans le courant de l'année, je serai ravi d'accueillir Nathalie Sénéchault en tant que Directrice Financière et membre du Comité Exécutif du Groupe. Elle possède une très grande expérience de la finance d'entreprise. Alors qu'Atos s'engage dans un parcours de transformation et entend ouvrir le prochain chapitre de son histoire, je sais que nous pourrons capitaliser sur sa connaissance approfondie de l'entreprise et du métier pour faire de ce plan de redressement un succès".