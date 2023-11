Atos muscle son alliance avec Microsoft

(Boursier.com) — Atos étend sa collaboration avec Microsoft, afin d'aider les clients à accélérer le déploiement de Microsoft 365 Copilot et de l'IA générative. La ligne d'activité Tech Foundations d'Atos et Microsoft investiront sur trois ans dans le développement d'un portefeuille stratégique et complet de solutions qui permettront aux organisations d'exploiter la puissance des données et de l'intelligence artificielle de manière sécurisée et éthique. La collaboration a été structurée autour de trois piliers : solutions, co-création et compétences. En tant que partenaire intégrateur de systèmes Microsoft, Atos accompagne sept clients majeurs de plusieurs pays dans leur adoption anticipée de Microsoft 365 Copilot, afin de les aider à structurer leurs données et à générer de la valeur à partir de profils d'utilisateurs.

Le portefeuille actuel d'Atos en Digital Workplace intégrera Microsoft 365 Copilot et Azure OpenAI Service pour permettre aux clients d'exploiter des données propriétaires en toute sécurité et de faire évoluer l'expérience utilisateur, la productivité et la créativité des collaborateurs avec l'IA. En profitant des capacités des extensions Microsoft 365 Copilot et d'Azure OpenAI Service, Atos industrialise un premier ensemble d'accélérateurs de solutions axés sur la transformation de l'expérience client, la simplification de la gestion des connaissances, l'assistance aux développeurs dans la génération de code et l'exploitation de la personnalisation, de la recherche sémantique et de la synthèse, indique le groupe. Atos utilise déjà Microsoft 365 Copilot et OpenAI "pour réinventer ses activités commerciales". La ligne d'activité Digital Workplace génère grâce à ces technologies des réponses automatisées aux demandes d'informations et appels d'offres, ce qui réduit leurs coûts de 50%.

Dans le but d'accélérer l'adoption de l'IA générative et de Microsoft 365 Copilot en production, Atos et Microsoft fournissent à leurs clients des services de conseil, des accélérateurs de solutions ainsi qu'un financement pilote pour les guider tout au long de leur parcours, de l'expérimentation aux déploiements. Plusieurs projets ont été lancés.

Dans le cadre du partenariat, Atos s'engage à former 15.000 collaborateurs d'ici fin 2024, notamment sur l'adoption et les extensions de Microsoft 365 Copilot, Azure OpenAI Service, l'ingénierie de requête, Azure Cognitive Search et Azure Graph. Atos pourra ainsi répondre aux attentes des clients et les accompagner rapidement du pilote à l'implémentation à grande échelle.