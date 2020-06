Atos mène deux acquisitions

Atos mène deux acquisitions









(Boursier.com) — Atos annonce deux projets d'acquisition : AliA Consulting et Paladion.

Projet d'acquisition d'AliA Consulting

D'une part, Atos a signé un accord en vue d'acquérir AliA Consulting en France, consolidant ainsi ses activités dans le domaine de l'énergie & des utilities (E&U) via sa filiale Worldgrid.

Les deux entreprises réunies donneront naissance à un fournisseur de premier plan en matière de facturation et de déploiement et implémentation de solutions de gestion de la relation client (CRM, Customer Relationship Management) pour les entreprises du secteur E&U. Cette acquisition va renforcer la stratégie industrielle globale d'Atos sur ce marché et positionnera Atos comme le premier partenaire de la transformation des environnements SAP et S/4 HANA pour les utilities en Europe.

Fondé en 2008, Alia est un spécialiste du conseil informatique centré sur les applications SAP dans les utilities et les projets de transformation vers S/4HANA. Le montant de ses ventes nettes enregistré en 2019 s'élève approximativement à 9 millions d'euros.

Cette acquisition devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2020. Elle est soumise à la validation finale des instances de gouvernance d'Atos.

Projet d'acquisition de Paladion

D'autre part, Atos a signé un accord en vue d'acquérir Paladion, un fournisseur mondial de services de sécurité gérés basé aux Etats-Unis. Il s'agit cette fois de renforcer ses services de cybersécurité dans le monde. Avec cette acquisition, Atos va ajouter des capacités de détection et de réponse (Managed Detection & Response, MDR) à ses offres, tout en ouvrant la voie à la prochaine génération de ses Security Operations Centers (SOC) prescriptifs.

Paladion est un leader mondial des services cloud de MDR et compte plus de 400 clients dans 12 pays. Basée sur l'intelligence artificielle, sa technologie est reconnue par les analystes du marché pour l'efficacité renforcée de ses capacités d'anticipation, de détection et de réponse aux menaces. Les centres de sécurité (Security Delivery Centers) de Paladion aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Inde rejoindront le vaste réseau mondial de Security Operations Centers d'Atos.

Basé à Reston, VA, aux États-Unis, Paladion est dirigé par Rajat Mohanty, PDG. L'entreprise a été fondé en 2000 et compte aujourd'hui 800 employés et experts en cybersécurité dans le monde, enregistrant un chiffre d'affaires de plus de 29 millions de dollars en 2019.

La transaction devrait être finalisée au 4e trimestre 2020.