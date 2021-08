Atos : médaille d'or ?

(Boursier.com) — Atos , partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, a déployé et orchestré les systèmes informatiques stratégiques qui ont contribué au bon déroulement et de manière sécurisée, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En cette période inédite, ces solutions ont notamment permis à des milliards de fans à travers le monde de suivre les compétitions. Le large éventail de responsabilités d'Atos allait de la gestion du programme et des opérations au développement et à l'hébergement d'applications critiques, en passant par l'intégration digitale. En collaboration avec le Comité International Olympique (CIO), le comité d'organisation de Tokyo 2020 ainsi que d'autres partenaires technologiques, Atos a pris en charge l'ensemble des aspects numériques de l'événement.

"Les technologies digitales, toujours plus décarbonées et sécurisées, sont en perpétuelle mutation et permettent d'innover à chaque édition. Tokyo 2020 a ainsi constitué une étape clé dans la transformation digitale des Jeux Olympiques", commente Atos. Conformément à ses engagements en faveur de la décarbonation et du zéro émission nette, Atos participe activement aux efforts visant à réduire l'impact environnemental des Jeux Olympiques, grâce à une migration complète de tous les systèmes vers le cloud, à la réalisation de tests et répétitions technologiques à distance, et à la réduction du nombre de serveurs physiques par rapport aux éditions précédentes. Ce nouveau modèle de déploiement a permis de réduire la consommation d'énergie, l'émanation de chaleur, la quantité d'infrastructures matérielles gourmandes en ressources, ainsi que le nombre de collaborateurs devant se rendre sur le site concerné. Atos utilisera les mêmes technologies pour les Jeux Paralympiques.