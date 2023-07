Atos : marge opérationnelle plus que triplée au premier semestre

(Boursier.com) — Atos relève sa guidance annuelle de croissance organique. Sur les six premiers mois de 2023, la société a enregistré un résultat opérationnel de -434 ME contre -298 ME un an plus tôt (avec 430 ME de coûts de réorganisation) pour un chiffre d'affaires de 5,548 milliards d'euros, en hausse de +2,3% en base organique, avec des tendances d'activité robustes qui se sont poursuivies au deuxième trimestre. Eviden a enregistré une croissance organique de +7,0% au premier semestre (+4,6% au deuxième trimestre). Le chiffre d'affaires coeur de métier de Tech Foundations est lui resté globalement stable au premier semestre (-0,1% en organique).

La marge opérationnelle s'est élevée à 212 millions d'euros, soit 3,8% du chiffre d'affaires, en forte amélioration par rapport au premier semestre 2022 (59 millions d'euros, soit 1,1% du chiffre d'affaires). La marge opérationnelle d'Eviden s'est élevée à 138 ME, soit 5,3% du chiffre d'affaires, en augmentation substantielle par rapport aux 3,5% enregistrés un an plus tôt. Malgré la poursuite de l'inflation sur les coûts, Eviden a démontré des améliorations dans toutes ses activités, résultant d'actions efficaces de réduction des coûts, de la rationalisation de son portefeuille, ainsi que d'une meilleure absorption des coûts fixes dans la division Advanced Computing.

La marge opérationnelle de Tech Foundations s'est élevée à 73 ME, soit 2,5% des revenus, comparé à -1,0% au premier semestre 2022. Tech Foundations progresse de façon régulière dans son plan global d'expansion des marges, visant une amélioration brute de 1,2 milliard d'euros d'ici 2026. En juin 2023, 32% de cet objectif a déjà été atteint, ce qui se traduit par une augmentation brute de 230 ME de la marge opérationnelle pour le seul premier semestre 2023, partiellement compensée par l'inflation des coûts, les remplacements et l'impact de la baisse du chiffre d'affaires.

Le flux de trésorerie opérationnel ajusté d'Atos a enregistré une amélioration notable de 144 millions d'euros, à -200 ME au S1 2023, démontrant les progrès tangibles réalisés dans la génération de trésorerie opérationnelle sous-jacente du Groupe, grâce à un meilleur EBO et à un contrôle strict des investissements opérationnels et des loyers. En incluant l'impact des actions de transformation et des coûts associés (-274 ME), ainsi qu'un impact exceptionnel de normalisation du fonds de roulement dans le cadre de la transformation du Groupe (environ -250 ME), le flux de trésorerie disponible s'est élevé à -969 ME sur le semestre. La dette nette atteint -2,321 MdsE à fin juin 2023, comparé à -1,792 MdE à fin juin 2022.

Du côté des objectifs 2023, la croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe est désormais attendue entre 0,0% et +2,0% (précédemment : -1,0% à +1,0%), avec une accélération de la croissance organique d'Eviden par rapport à 2022 et une diminution contrôlée du chiffre d'affaires de Tech Foundations résultant de la rationalisation de son portefeuille. L'objectif de marge opérationnelle du Groupe reste inchangé, entre 4% et 5%. La marge opérationnelle d'Eviden est attendue en hausse par rapport à 2022, tandis que celle de Tech Foundations est attendue en territoire positif. Le flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année est attendu à un niveau globalement similaire à celui du premier semestre.

Atos annonce par ailleurs la finalisation de sa séparation opérationnelle interne, réalisée dans un délai de 12 mois. Il s'agit d'une étape décisive dans l'exécution du projet de transformation stratégique d'Atos. Le Groupe a mené à bien les principales opérations de séparation locales dans l'ensemble des pays. Ceci comprend la création des entités juridiques opérationnelles, le transfert des employés, des contrats, des actifs et des passifs aux nouvelles entités juridiques lorsque les dispositions légales et réglementaires le permettent.

Par conséquent, Tech Foundations et Eviden sont dorénavant entièrement opérationnelles en tant qu'entités séparées au sein du Groupe Atos. Chaque entité dispose d'un modèle opérationnel et d'une stratégie commerciale propre, d'un portefeuille focalisé, permettant ainsi à chacune de répondre au mieux aux besoins spécifiques de ses clients. Atos a ainsi mené à bien le déploiement de sa nouvelle organisation centrée sur le client, favorisant l'innovation, la performance et une proposition de valeur cohérente pour l'ensemble des parties prenantes du Groupe.

Enfin, le 3 juillet, Atos a annoncé être entré en négociations exclusives avec Schneider Electric pour la vente de 100% d'EcoAct. Cette transaction, combinée aux autres cessions déjà finalisées ou sécurisées, permettrait à Atos de finaliser son programme de cession d'activités non-coeur de métier de 700 millions d'euros établi lors du Capital Market Day du Groupe le 14 juin 2022. Ceci démontre la détermination d'Atos à mettre en oeuvre rapidement ce programme, qui permet la rationalisation du portefeuille du Groupe et contribue au financement de sa transformation.

Lors de l'élaboration de son programme de cession et de l'affinement du périmètre de ses deux futures entités, le Groupe a identifié des opportunités supplémentaires de rationalisation de son portefeuille, qui ont d'ores et déjà recueilli des marques d'intérêt. Par conséquent, le programme de cession est étendu de 400 ME supplémentaires.