Atos : logiquement chahuté avec sa prochaine sortie du CAC40

(Boursier.com) — Atos abandonne logiquement 2,6% à 41,3 euros en début de séance alors que le titre de la société de services du numérique va être éjecté du CAC40 au profit d'Eurofins Scientific. Atos, qui connait une année 2021 cauchemardesque, a vu son titre fondre de plus de 40% depuis le premier janvier, ramenant sa capitalisation boursière sous les 5 milliards d'euros.

Face au recul de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle au premier semestre, Atos a révisé à la baisse ses prévisions annuelles en juillet et son directeur général, Elie Girard, a annoncé son intention de le recentrer sur l'informatique décentralisée ("cloud") dans le cadre d'une transformation "radicale, rapide et très profonde". Atos a aussi souffert en avril de la découverte de "faiblesses de contrôle interne" dans deux de ses filiales aux Etats-Unis. Aucune "anomalie matérielle" n'a finalement été établie.

Le changement dans la composition de l'indice sera effectif après la clôture des marchés le 17 septembre.