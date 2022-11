Atos livre le supercalculateur EuroHPC Leonardo

(Boursier.com) — Leonardo , le supercalculateur EuroHPC italien pré-exascale, basé sur le BullSequana XH2000 d'Atos, est désormais le 4e supercalculateur le plus puissant au monde et le 2e en Europe, d'après le nouveau TOP500. Atos et son écosystème de partenaires ont déjà livré avec succès la partie principale du système Leonardo, hébergé et géré par le consortium interuniversitaire Cineca situé dans le technopôle de Bologne.

Avec ce nouveau cluster, Atos et Cineca soutiennent la mission et la souveraineté de l'Union Européenne en luttant contre les situations d'urgences environnementale et médicale. Il contribuera à l'atténuation et à la gestion des risques dus aux situations extrêmes -événements naturels, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, crues éclair- et à la lutte contre les situations pandémiques et épidémiques.

La modélisation des phénomènes scientifiques nécessite aujourd'hui des simulations de haute performance, de l'analyse des données, de l'intelligence artificielle et de la visualisation des données. Le système Leonardo offrira un débit extrêmement élevé pour une faible consommation d'énergie. Ce supercalculateur, basé sur de l'intellige artificielle, aura une puissance de calcul de 250 pétaflops (d'après le test de haute performance Linpack) lorsqu'il sera complet, soit 250 millions de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde - 10 fois plus que le système précédent de Cineca, avec une capacité de stockage de plus de 100 pétaoctets. Le système est construit sur des noeuds BullSequana XH2000 d'Atos à refroidissement liquide direct (DLC), chacun doté de quatre processeurs graphiques (GPU) NVIDIA A100 Tensor Core et d'un unique processeur évolutif de 3eme génération Intel Xeon Scalable.

Le système s'appuie sur la technologie de pointe DDR5 DRAM de Micron pour offrir la bande passante et les performances système nécessaires pour répondre aux contraintes de calcul haute performance. Il utilisera également la plateforme réseau NVIDIA Quantum 200 Gbit/s, avec des moteurs d'accélération de calcul en réseau intelligents qui procurent une latence extrêmement faible et un débit de données important afin de fournir les performances et l'évolutivité des applications d'IA et de HPC les plus élevées. Il est équipé d'environ 3 500 processeurs Intel Xeon et de 14 000 GPU A100 de NVIDIA, avec une performance de 10 exaflops en précision réduite, typique des applications d'IA. La partition 'data-centric' est basée sur une lame CPU à trois noeuds BullSequana X2140 et est équipée de deux processeurs évolutifs de 4eme génération Intel Xeon Scalable (précédemment nommés Sapphire Rapids) comprenant chacun 56 coeurs.