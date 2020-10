Atos livre au CSC le supercalculateur le plus rapide des pays nordiques

(Boursier.com) — Atos annonce aujourd'hui l'inauguration de son supercalculateur BullSequana XH2000, baptisé Mahti, au CSC - le centre informatique finlandais pour la science Ltd.

Ouverte par le directeur du ministère finlandais de l'éducation et de la culture, Erja Heikkinen, la cérémonie comprenait la présentation de six projets pilotes menés par des utilisateurs ayant eu l'occasion de réaliser des simulations à grande échelle sur le supercalculateur depuis son installation en août.

Au cours des derniers mois, des chercheurs sélectionnés ont utilisé Mahti dans le cas de leurs projets de recherche et ainsi réalisé des progrès significatifs dans des domaines comme la modélisation de l'effet du changement climatique sur les calottes glaciaires et le niveau de la mer en Antarctique, l'utilisation de l'IA pour simuler la croissance des nanotubes de carbone, ou encore la reconstitution de l'effet de la tempête géomagnétique spatiale Carrington.

Mahti est à la disposition de tous les chercheurs des universités et des instituts de recherche finlandais pour les aider dans leurs projets multiples, y compris la conception et le développement de médicaments, la simulation de dynamique moléculaire à grande échelle ou la modélisation de la météo spatiale et du changement climatique, ainsi que pour accélérer la lutte contre la COVID-19.

Janne Ahonen, Directeur d'Atos en Finlande et aux Pays Baltes, a déclaré : "Le supercalculateur Mahti du CSC est l'ordinateur le plus rapide des pays nordiques. À ce titre, il représente un véritable atout pour les universités et les instituts de recherche finlandais, ainsi que pour l'écosystème d'entreprises locales et pour la région de Kainuu. C'est un exemple de ce qui peut être réalisé grâce à la coopération européenne et un projet qu'Atos est très fier d'avoir réalisé. Nous espérons que la puissance de calcul de Mahti mènera à de grandes découvertes scientifiques".

"Le supercalculateur Mahti complète l'environnement finlandais de calcul et de gestion de données de nouvelle génération. Il offre des ressources pour les applications de calcul parallèle les plus exigeantes et permet ainsi aux chercheurs finlandais de renforcer leur présence sur la scène internationale en accélérant le rythme de leurs découvertes. La lutte contre la pandémie de COVID-19 illustre parfaitement l'importance d'une infrastructure de recherche nationale de pointe. Nous pouvons réagir rapidement et allouer des ressources à la recherche lorsqu'un besoin critique se fait sentir", a commenté Pekka Lehtovuori, directeur des services informatiques au CSC.

En 2018, le CSC - le centre informatique finlandais pour la science - a choisi Atos comme fournisseur unique pour son futur environnement informatique, qui comprendra un supercalculateur de nouvelle génération et des systèmes de gestion de données.

En tant que partenaire de confiance dans le domaine du calcul haute performance, Atos a conçu la gamme de serveurs HPC BullSequana, qui offre une flexibilité maximale en termes d'interconnexion, de type de processeur, de puissance et de refroidissement et couvrir le plus large spectre d'applications possible. Ainsi, le BullSequana XH2000 permet aux clients de bénéficier des nouvelles capacités pour gérer leurs charges de travail hybrides, en intégrant des normes de réseau, des composants de traitement et des innovations en matière d'efficacité énergétique de pointe.