Atos : les images les plus complètes jamais capturées de la Terre ?

(Boursier.com) — Atos lance Terra, application mobile offrant de précieuses données qui permettront d'éclairer et d'enrichir les prises de décisions en appui des ambitions de la COP26. Les données présentées dans l'application associent des images satellites recueillies par la plateforme d'observation terrestre d'Atos, Mundi Web Services, le plus grand programme mondial d'observation terrestre, ainsi que des recherches scientifiques menées par des laboratoires et instituts de recherche internationaux dirigés par le LSCE (Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement) dans le cadre de la surveillance des émissions carbone. Les données sont analysées au sein de 6 secteurs spécifiques (tels que l'industrie ou les transports terrestres) pour comprendre les effets des émissions de CO2 et identifier des solutions appropriées.

Terra offre un niveau unique d'informations qui permet d'élaborer des politiques, de créer et d'évaluer les initiatives de décarbonation, d'influencer les parties prenantes et les autres gouvernements dans leur course au 'zéro émission nette', et d'encourager un changement de comportement des citoyens. Terra offre aux utilisateurs plusieurs options de suivi, portant notamment sur les polluants de l'air, l'évolution des polluants entre la COP21 et la COP26, et la surveillance des émissions carbone, tout en leur donnant la possibilité de choisir la région ou la ville de leur choix. L'application inclut également un lien direct vers des informations et des démonstrations en ligne pour cinq des 'Mundi Web Services' (surveillance des gaz à effet de serre, détection de la température, surveillance des eaux douces de surface, pollution atmosphérique et détection de la végétation).

Grâce à Terra, les gouvernements ou agences publiques peuvent obtenir des informations sur un éventail de domaines différents, de l'impact de l'urbanisation pour soutenir la planification urbaine aux effets de la déforestation, en passant par la qualité de l'air et la surveillance de la pollution - tous ces indicateurs pouvant être utilisés pour l'élaboration de nouvelles politiques. Terra met à disposition 5 ans de données, ce qui permet d'effectuer des comparaisons et d'observer l'évolution au fil des ans.

Terra est à présent disponible gratuitement au téléchargement (pour les utilisateurs Android et Apple), dans 7 langues (anglais, français, espagnol, allemand, néerlandais, italien et grec).

"Il s'agit, à ma connaissance, de la première application au monde à intégrer des millions d'observations quotidiennes issues d'une constellation dédiée de satellites, avec des données en provenance de milliers de capteurs terrestres, aériens et sous-marins répartis à travers le monde pour créer les images les plus complètes jamais capturées de la Terre. Aucune autre plateforme ne fournit de données aussi détaillées et holistiques sur l'environnement", précise Philippe Bousquet, Professeur à l'université de Versailles St-Quentin et chercheur au LSCE.