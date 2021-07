Atos : les avis d'analystes se succèdent...

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos est stable sur les 43 euros ce mercredi en bourse de Paris, alors que les notes de brokers se succèdent dans la foulée du dernier avertissement sur les comptes. C'est au tour de Morgan Stanley de couper sa cible sur le groupe de services informatiques de 72 à 38 euros avec un avis à 'pondération en ligne'. Atos a encore enregistré une décroissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 1,5% au deuxième trimestre, en raison d'une "accélération du déclin des activités d'infrastructures classiques dans un contexte de migration plus forte vers le 'Cloud' post-COVID", anticipe désormais un chiffre d'affaires stable à taux de change constants sur l'ensemble de l'année alors qu'il prévoyait jusque là sur une croissance de 3,5% à 4%... Compte tenu d'un taux de marge opérationnelle "plus faible qu'attendu" au premier semestre de l'année à environ 5,5% et du nouvel objectif de chiffre d'affaires pour 2021, Atos revoit son objectif de taux de marge opérationnelle annuel à environ 6% contre 9,4% à 9,8% précédemment.

Point positif souligné par certains analystes, le management prévoit d'améliorer l'ensemble de ses indicateurs financiers clés dès 2022 et maintient ses cibles à moyen-terme d'une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de +5% à +7%, d'un taux de marge opérationnelle compris entre 11% et 12% et d'un taux de conversion en flux de trésorerie disponible d'au moins 60%. Parmi les autres avis de brokers, Invest Securities a coupé sa cible de 73 à 56 euros, tout en restant à l''achat', tandis qu'Oddo BHF a réduit sa cible à 45 euros avec un avis 'neutre'.