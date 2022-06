Atos : légère hausse avec la rumeur Thalès

(Boursier.com) — Atos reprend un peu de hauteur. En hausse de 2,4% à 12,9 euros, le titre est toutefois loin d'effacer sa récente dégringolade ainsi que sa chute de plus de 65% depuis le début de l'année. Le spécialiste des services numériques, qui a annoncé sa prochaine scission en deux entreprises distinctes cotées en bourse, bénéficie à nouveau de rumeurs de rachat, et en l'occurrence d'une potentielle offre de Thales. Selon les sources de 'BFM TV', le géant français de la Défense a le soutien de l'État français en vue d'une éventuelle reprise de l'activité de cybersécurité d'Atos.

"Thales a les faveurs des pouvoirs publics. Le groupe se positionne au carrefour des ministères concernés par l'avenir d'Atos. Celui de l'Economie détient 26% de son capital et celui des Armées est son client pour sa cybersécurité, les logiciels de combat et son partenaire au sein de Naval Group pour les sous-marins ", détaille la chaîne d'informations. Si Orange et Airbus sont également intéressés par l'acquisition, "Thales est, de loin, le plus offensif pour en prendre la tête. Il lorgne depuis un an cette pépite d'Atos dans la cybersécurité".

Le marché lui ne semble pas trop croire à cette hypothèse qui revient (très) régulièrement sur le devant de la scène. Bryan Garnier ('vendre') estime par exemple qu'il y a trop d'incertitudes à ce stade pour croire au scénario d'une reprise d'Atos par Thales, alors que le projet de scission de l'entreprise en deux entités vient d'être lancé. Oddo BHF ('sous-performance') affirme de son côté que la vente de la branche de cybersécurité ne serait une option qu'en cas d'échec du plan de refinancement d'Atos. Le plan de redressement annoncé la semaine passée a refroidi l'éventualité d'un rapprochement entre un opérateur industriel et Atos.