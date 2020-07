Atos : légère baisse après le point intermédiaire

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos pointe en léger repli (-0,7% à 74,5 euros) après la confirmation de ses objectifs annuels. La société informatique table toujours sur un repli de son chiffre d'affaires en données organiques entre 2% et 4% et sur un taux de marge opérationnelle entre 9% et 9,5%. Sur les six premiers mois de l'année, la firme a réalisé des revenus de 5,63 MdsE, en repli de 2,8% à périmètre et taux de change constants. Ses prises de commandes ont augmenté de 9,4%, avec un ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires de 112%, contre 121% au deuxième trimestre. Le résultat d'exploitation a atteint 362 millions d'euros tandis que la marge opérationnelle est ressortie à 8%.

Le groupe a par ailleurs annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de digital.security en vue d'acquérir la filiale du groupe Econocom.

Citi évoque un premier semestre mitigé, avec des ventes "globalement en ligne", un bénéfice d'exploitation plus élevé et un cash-flow libre plus faible. Les renouvellements et les nouveaux contrats ont entraîné une "forte" activité commerciale au deuxième trimestre et les estimations du consensus pour 2020 devraient rester globalement inchangées, selon le broker.