Atos, leader ESG ?

(Boursier.com) — Atos est classé au premier rang des sociétés de services IT de l'évaluation des pratiques de développement durable de l'entreprise (Corporate Sustainability Assessment - CSA) menée par S&P Global pour l'année 2022. Atos atteint un score de 85/100, en hausse de 2 points par rapport à l'année dernière. Ce résultat traduit "la continuité de l'engagement d'Atos en faveur du développement durable, ainsi que l'excellence de ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)", commente le groupe. Les 268 entreprises évaluées obtiennent une moyenne de 25/100. Atos obtient d'excellents résultats aux évaluations CSA de S&P Global depuis 9 ans, avec un percentile supérieur à 88 depuis 2013. Depuis le 18 novembre 2022, Atos se classe dans le percentile 99 du secteur des services informatiques de l'évaluation CSA de S&P Global. Avec ce résultat, Atos intègre le 1% supérieur des sociétés mondiales du segment "services informatiques TSV", dans le cadre de l'une des évaluations des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance les plus renommées au monde.

L'évaluation CSA de S&P Global est une évaluation annuelle des pratiques de développement durable des entreprises et porte sur plus de 10 000 entreprises partout dans le monde. Elle se focalise sur des critères de développement durable à la fois sectoriels et financiers, et ce depuis 1999.