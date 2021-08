Atos, leader du Magic Quadrant pour les services d'externalisation des datacenters et la gestion des infrastructures hybrides

Atos, leader du Magic Quadrant pour les services d'externalisation des datacenters et la gestion des infrastructures hybrides









Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos a été positionné par Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant pour les services d'externalisation des datacenters et la gestion des infrastructures hybrides dans le monde. Dans les éditions régionales antérieures du Magic Quadrant de Gartner, Atos a obtenu le statut de leader en Europe et en Amérique du nord pendant 9 et 4 années consécutives, respectivement. Atos est reconnu pour le caractère holistique de sa vision stratégique et sa capacité d'exécution. En 2020, Atos a lancé Atos OneCloud, une initiative unique visant à accélérer de manière proactive la migration de ses clients vers le cloud. Soutenu par 2 milliards d'euros d'investissements, Atos OneCloud est un guichet unique permettant une transformation cloud de bout en bout, grâce à des solutions sectorielles spécifiques et des campagnes de mise sur le marché, incluant des services de consulting cloud, une transformation des applications ou des accélérateurs cloud préconçus.