Atos, leader du développement durable ?

(Boursier.com) — Atos annonce être classé dans les indices Dow Jones Sustainability Index Monde et Europe 2021. Dans l'indice DJSI Europe 2021, Atos se classe numéro 1 du secteur des services informatiques. Dans la catégorie 'environnement', Atos a obtenu le meilleur score de son industrie au niveau mondial. Philippe Mareine, Responsable du Digital, de la Transformation et du RSE chez Atos a déclaré : "Nous sommes très heureux que nos initiatives et notre leadership en matière de décarbonation, d'inclusion numérique et d'innovation soient reconnus par le très sélectif Corporate Sustainability Assessment (CSA). Nos clients et partenaires peuvent compter sur l'ambition, l'expertise et l'expérience d'Atos pour soutenir leur propre parcours vers la durabilité".