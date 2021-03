Atos, leader de la 'cyber résilience'

(Boursier.com) — Atos a annoncé être positionné comme Leader mondial des services de cyber-résilience par le cabinet international de recherche et de conseil NelsonHall dans son dernier rapport NEAT. L'étude NelsonHall souligne qu'Atos a fortement investi dans l'avenir de la cybersécurité avec de multiples acquisitions stratégiques telles que celles de Paladion, digital.security, SEC Consult, In Fidem ou Motiv, ainsi qu'en étudiant l'impact de l'informatique quantique sur la cybersécurité. Fort de ses travaux sur l'informatique Edge et de son partenariat avec Siemens sur la sécurité de l'Internet des Objets, Atos est considéré comme "l'un des plus importants fournisseurs sur le marché de la sécurité OT/IoT" par NelsonHall. NelsonHall souligne également la forte utilisation des techniques d'analyse avancée par Atos, avec sa solution de détection et de réponse aux menaces qui intègre AIsaac, plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la cyber-analyse et aux SecOps hybrides.