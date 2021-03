Atos, leader dans l'informatique quantique

(Boursier.com) — Atos est classé parmi les leaders dans le rapport du cabinet d'études Technology Business Research Inc (TBR) dédié au marché de l'informatique quantique. Le groupe s'est distingué par sa capacité à accélérer l'exploration et le développement des algorithmes quantiques, une composante centrale de sa stratégie visant à faire émerger des cas d'usage industriels afin d'offrir rapidement les premiers bénéfices concrets de cette technologie. Le rapport souligne notamment le pragmatisme de l'approche d'Atos en matière d'informatique quantique, qui donne la priorité aux besoins et attentes des utilisateurs. Pour cela, Atos se concentre sur le développement d'accélérateurs quantiques destinés à équiper des systèmes de calcul haute performance (HPC) de prochaine génération. TBR salue également la contribution d'Atos à la création d'un écosystème riche, au travers de partenariats avec des startups ou des leaders industriels...