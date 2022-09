Atos : leader ?

(Boursier.com) — Atos a été nommé "Leader" dans le rapport Provider Lens "Solutions et services de cybersécurité" 2022 d'ISG, société de recherche et de conseil en technologie de premier plan, pour la France. Atos est positionné leader des quadrants de gestion des identités et des accès (IAM, Identity and Access Management), services de sécurité managés pour les grands comptes, services techniques de sécurité et services stratégiques de sécurité. Le rapport souligne que le portefeuille d'offres d'Atos va bien au-delà des services traditionnels de conseil en cybersécurité pour offrir une véritable expertise dans les technologies IoT avancées, le big data, ou encore l'intelligence artificielle. Cité comme l'une des premières entreprises en France pour les services stratégiques de sécurité, Atos se distinguerait ainsi par la diversité de son portefeuille de solutions, son approche basée sur la confiance ou encore son expertise en matière de conseil. Le rapport souligne l'approche innovante dans la mise en oeuvre de partenariats, les solutions certifiées et la vaste expérience d'Atos dans la réalisation de solutions dans le cloud.

Atos est reconnu pour sa plateforme d'IA propriétaire (Alsaac) pour la détection des menaces profondes, ses centres de sécurité prescriptifs (Security Operations Centers) de nouvelle génération et son modèle flexible dans la fourniture de services de sécurités managés afin d'assurer la sécurité de grandes organisations en France. Le rapport d'ISG indique également que les technologies robustes et les outils de cybersécurité d'Atos sont capables d'assurer la protection, l'analyse des menaces, la défense et la conformité. Le rapport d'ISG met par ailleurs en avant la pertinence de la gamme de solutions IAM d'Atos, Evidian, présentée comme une offre aux fonctionnalités complètes, avec des analyses avancées basées sur l'IA. L'offre d'Atos est conçue dans le strict respect des réglementations européennes, ce qui fait d'elle "une option IAM judicieuse pour les clients qui ont des activités en France".