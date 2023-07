Atos : le titre s'effondre, consommation de cash et dette inquiètent

(Boursier.com) — Atos s'effondre de près de 18% à 12 euros en dépit du relèvement de sa guidance annuelle de croissance organique et d'une vive amélioration de sa marge opérationnelle semestrielle. Le marché se focalise en effet sur le flux de trésorerie disponible négatif de 969 millions d'euros, un chiffre bien inférieur aux estimations des analystes et qui représente environ les trois quarts de la capitalisation de la société, affirme Morgan Stanley. La hausse du niveau d'endettement de l'entreprise augmente par ailleurs le risque d'exécution du plan de séparation avec Tech Foundations d'un côté et Eviden de l'autre. Une petite amélioration des prévisions de croissance organique pour l'exercice 2023 et un dépassement des prévisions au niveau de la marge opérationnelle du premier semestre compensent partiellement ces points négatifs, selon le courtier.

Pour Stifel, les résultats sont au mieux mitigés, avec un flux de trésorerie disponibles sensiblement inférieur aux attentes, en grande partie en raison de mouvements de fonds de roulement, de restructurations et d'effets de calendrier. Le chiffre d'affaires du 2e trimestre est inférieur de 2% au consensus, la croissance d'Evidian ralentissant, tandis que l'activité de Tech Foundations est largement stable.

Oddo BHF note enfin que la perspective de flux de trésorerie disponibles pour l'exercice similaires à ceux du premier semestre, un objectif bien en deçà des attentes, reflète le rythme élevé des actions de transformation menées tout au long de l'année.