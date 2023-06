Atos : le titre progresse encore...

(Boursier.com) — Atos grimpe encore de 1,5% à 14 euros ce jeudi après avoir relevé ses objectifs de revenus de moyen terme pour Tech Foundations, sa branche d'activité historique... Tech Foundations a redéfini son portefeuille d'activités coeur de métier afin de mieux répondre aux priorités de ses clients et de se positionner stratégiquement pour bénéficier des tendances du marché telles que les nouvelles organisations des espaces de travail numériques post-covid, la transition rapide vers le multi-cloud et les configurations hybrides, ainsi que l'importance accrue du cloud souverain et de l'intelligence artificielle.

Grâce à cette réorientation stratégique de ses offres coeur de métier, Tech Foundations se positionne sur un marché adressable plus important, représentant environ 705 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Grâce à la reconfiguration stratégique de son portefeuille d'offres et à la mise en oeuvre réussie de son plan d'expansion de marge, Tech Foundations a déjà franchi des étapes importantes. En 2022, Tech Foundations a stabilisé son chiffre d'affaires coeur de métier avec une croissance organique de +1,2%, et sa marge opérationnelle est redevenue positive, avec trois ans d'avance sur le plan initial.

Plus haut

Compte tenu de ses performances récentes et de sa vision stratégique à long terme, Tech Foundations a revu à la hausse ses ambitions pour 2026... Le chiffre d'affaires devrait atteindre un plancher en 2024, à environ 5 milliards d'euros, combinant une croissance organique de 0% à 2% par an du chiffre d'affaires coeur de métier et la poursuite d'une réduction maîtrisée des activités non coeur de métier. Le chiffre d'affaires de Tech Foundations devrait ensuite renouer avec la croissance en 2026. La marge opérationnelle devrait atteindre 6% à 8% en 2026. Le flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts devrait passer en territoire positif en 2025 et atteindre plus de 250 millions d'euros en 2026.

Par comparaison avec le plan précédent, présenté lors de la journée investisseurs d'Atos (Capital Markets Day) de l'année dernière, et sur la base d'une exécution maîtrisée et de la performance financière à ce stade, ce plan revu en hausse ambitionne de stabiliser le chiffre d'affaires coeur de métier deux ans plus tôt, de réaliser une marge opérationnelle supérieure de 100 à 300 points de base en 2026, et d'atteindre un flux cumulé de trésorerie disponible avant intérêts et impôts supérieur de plus de 300 millions d'euros sur la période 2023-2026 - ceci résultant d'une marge opérationnelle supérieure ainsi que d'un coût total du plan de transformation inférieur d'environ 10%.

Par ailleurs, selon 'BFM TV', "ces dernières semaines, Atos a approfondi ses négociations avec Daniel Kretinsky, candidat au rachat de la branche historique"... Selon les informations de la chaîne, "Atos serait prêt à laisser environ 600 millions d'euros de cash dans les comptes de sa branche pour que Daniel Kretinsky finance sa restructuration. Il y a deux mois, au début des négociations, le groupe tablait plutôt sur 400 millions d'euros. En contrepartie de cet effort financier, Atos demande à l'homme d'affaires d'investir aussi dans sa filiale de cybersécurité, baptisée Evidian, pour réussir sa mise en Bourse. Il serait question d'un montant d'environ 200 millions d'euros". Atos espèrerait trouver un accord de principe d'ici son assemblée générale du 28 juin...

AG à suivre

Dans la perspective de cette AG, trois actionnaires, détenteurs de moins de 1% du capital social émis -Sycomore Asset Management SA (0,27% du capital), ASDI SAS (0,69% du capital), et NACTIS SAS Family Office (0,9% du capital)- ont demandé, en date du 2 juin, l'ajout à l'ordre du jour de 5 nouveaux projets de résolution à ceux initialement proposés par le Conseil d'Administration, ainsi que d'un point de discussion ne donnant pas lieu à un vote.

Ces propositions de résolution portent sur :

- la révocation de M. Bertrand Meunier, Mme Aminata Niane et M. Vernon Sankey de leur mandat d'administrateur (Résolutions A, B, C) ;

- la nomination de M. Léo Apotheker en tant qu'administrateur (Résolution D) ; et

- le rétablissement de la fonction d'Administrateur Référent, attribuée à un administrateur indépendant.

Le Conseil s'est réuni le 4 juin pour examiner ces demandes et a décidé de porter les résolutions A, B, C et D à l'ordre du jour, conformément aux exigences légales applicables. Le Conseil d'Administration, y compris les Administrateurs représentant les salariés, s'est prononcé à l'unanimité contre les résolutions A, B, C et D et recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter contre ces résolutions.

Le Conseil a également renouvelé à l'unanimité son soutien à M. Bertrand Meunier, son Président.

"La gouvernance d'Atos repose sur des fondamentaux solides, le Conseil d'Administration dispose des compétences et expertises utiles aux défis d'Atos et pour assurer le retour à la création de valeur", estime le Conseil. "Au cours des derniers mois, la composition du Conseil a été à la fois renforcée et renouvelée avec l'arrivée de personnalités hautement qualifiées qui apportent leur compétences pertinentes et complémentaires en adéquation avec les enjeux stratégiques du Groupe". Le Conseil précise qu'il a "toujours été en mesure et continue d'attirer des administrateurs talentueux et chevronnés, tels que Mme Ruellan, M. Mustier et M. Collet-Billion dont il est proposé l'élection ou ratification de leurs mandats lors de l'AG".

Pour ce qui est de la résolution D et de la nomination de M. Léo Apotheker en tant qu'administrateur, elle a été présentée par les Actionnaires Requérants à la date limite de dépôt de projets de résolution, alors même qu'ils avaient eu toute la latitude, depuis octobre 2022, de fournir à Atos les noms de leurs candidats pour qu'ils soient intégrés à part entière dans le processus de sélection.

De plus, cette candidature fait suite à une demande antérieure, reçue le 22 mai 2023, de Sycomore Asset Management, de nommer deux nouveaux administrateurs. Ces candidatures ont été soigneusement examinées par le Comité de Gouvernance et des Nominations et ce, dans un délai très court. Bien qu'il s'agisse de professionnels reconnus, il est apparu au Comité mais aussi aux candidats eux-mêmes, que leurs profils ne correspondaient pas aux besoins identifiés par la société.

Pour ce qui est de M. Léo Apotheker plus particulièrement, les Actionnaires Requérants n'ont pas réussi à démontrer que sa nomination était susceptible d'apporter une quelconque valeur ajoutée, tant du point de vue de la gouvernance que du point de vue stratégique. Le Conseil estime également que cette nomination pourrait nuire à la réputation de l'entreprise sur des marchés clés tels que l'Amérique du Nord. Le Conseil d'Administration s'est dit "particulièrement surpris de l'absence de propositions ou de solutions constructives en matière d'orientations stratégiques et de création de valeur de la part des Actionnaires Requérants, d'autant plus que le candidat proposé vise à être nommé Président du Conseil d'Administration".

A noter que parmi les derniers avis de brokers, HSBC a revalorisé le dossier de 12,5 à 14,5 euros avec un avis à 'conserver', tandis que Oddo BHF a rehaussé sa cible de 10,6 à 12,7 euros ('sous-performer').