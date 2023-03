Atos : le titre bondit après les résultats

(Boursier.com) — Atos bondit de 8,5% à 14,6 euros au lendemain de résultats annuels meilleurs que prévu, tandis que ses perspectives pour 2023 sont également jugées positives par la communauté financière. Le groupe de services informatiques a réalisé l'an passé une marge opérationnelle de 356 millions d'euros, soit 3,1% du chiffre d'affaires, pour des revenus de 11,341 MdsE, en hausse de +4,6% (+1,3% à taux de change constants). Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à -187 ME en 2022 (-419 ME en 2021), dont 129 ME de coûts liés au projet de transformation du Groupe, et la perte nette a été divisée par 3 à 1 MdE.

Le chiffre d'affaires de la branche Evidian s'est élevé à 5,3 milliards d'euros, en hausse de 4,8% à taux de change constants, tandis que Tech Foundations a affiché des vente de 6 MdsE, en baisse organique de 1,6%, ce qui traduit malgré tout une tendance à l'amélioration après la chute de 11,4% subie en 2021. "Evidian a accéléré sa croissance rentable, et Tech Foundations a délivré les premiers résultats rapides et tangibles de son plan de transformation, redevenant profitable trois ans plus tôt que prévu", a indiqué Atos.

Le management table cette année sur une croissance organique comprise entre -1% et +1%, avec une accélération de la croissance organique d'Evidian et une diminution contrôlée du chiffre d'affaires de Tech Foundations résultant de la rationalisation de son portefeuille. La marge opérationnelle est de son côté attendue entre 4% et 5%. La marge opérationnelle d'Evidian devrait progresser par rapport à 2022 tandis que celle de Tech Foundations devrait rester en territoire positif, en avance par rapport au plan.

Le groupe a par ailleurs indiqué être sur la bonne voie pour réaliser son projet de séparation en deux sociétés cotées au second semestre de l'année 2023. Evidian et Tech Foundations sont également bien partie pour atteindre leurs objectifs 2026, selon Atos. "En particulier, la performance de Tech Foundations à ce jour est meilleure qu'attendu avec une marge opérationnelle devenue positive dès 2022. Les deux entités présenteront des objectifs plus détaillés, y compris concernant leurs générations de trésorerie, à l'occasion de journées investisseurs dédiées, qui se tiendront avant la séparation envisagée".

Hier soir, Atos a annoncé des résultats 2022 et des prévisions pour 2023 globalement conformes aux attentes, avec Tech Foundations déjà rentable tandis qu'Evidian a manqué les attentes de marge, affirme Bryan Garnier ('vendre'). Cependant, la bonne surprise est venue du cash-flow libre et de la dette nette, bien meilleurs que prévu. Le courtier anticipait cette réaction positive de l'action à court terme, mais l'amélioration de la marge opérationnelle sera progressive selon lui.