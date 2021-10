Atos : le service MDR est complètement décarboné

(Boursier.com) — Dans le cadre de "Cyber Day", Atos a annoncé, ce 5 octobre, que son service managé de détection et réponse aux incidents (MDR, Managed Detection and Response), une offre cloud de cybersécurité, est à présent 100% neutre en carbone. Il s'agit d'une étape majeure dans le parcours NetZero des activités Digital Security d'Atos.

Le service MDR basé sur le cloud d'Atos bénéficie déjà d'une écoconception et d'une éco-architecture à faibles émissions carbone. Maintenant, Atos va encore plus loin dans son engagement en s'assurant que le service est 100% neutre en carbone sur l'ensemble du cycle de vie de l'empreinte carbone : chaîne d'approvisionnement, transport, opérations, fin de vie. En décarbonant l'une de ses principales offres de cybersécurité qui fournit aux entreprises une protection de dernière génération contre les menaces, Atos s'impose comme chef de file de son secteur en matière environnementale.

Rappelons que le service managé de détection et réponse d'Atos offre des fonctionnalités de détection des menaces multivecteurs, d'endiguement automatique et de réponse afin de détecter les comportements d'attaque complexes et discrets, et de stopper les menaces en temps réel. La solution fait converger la puissance de l'intelligence artificielle, des analyses big data et de l'edge computing. Les 15 centres de sécurité (SOC, Security Operation Centers) de nouvelle génération d'Atos, stratégiquement répartis à travers le monde, offrent un service MDR sur mesure pour protéger les clients des cybermenaces dans les environnements de cloud public, cloud hybride, multi-cloud et sur site. Cette approche est étayée par un réseau international de 6.000 experts en sécurité.