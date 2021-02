Atos : Le résultat net part du groupe s'inscrit à 550 ME

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce des prises de commandes à 13.330 millions d'euros, en hausse de 10% à taux de change constant, le ratio prise de commandes sur chiffre d'affaires s'établissant à 119% (excluant le renouvellement de Siemens pour 3 milliards d'euros) et à 130% au quatrième trimestre.

Le Chiffre d'Affaires ressort à 11.181 millions d'euros, en repli de 3% en organique grâce à un profil résilient du groupe qui note une reprise progressive par rapport au deuxième trimestre, comme prévu. Cloud, Digital, Sécurité et Décarbonation représentent 46% du chiffre d'affaires, contre 40% en 2019.

La Marge opérationnelle ressort à 1.002 millions d'euros, soit

9% du chiffre d'affaires grâce aux actions fortes sur les coûts (10,1% en 2019). Le flux de trésorerie disponible est à 513 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s'inscrit à 550 millions d'euros et le bénéfice par action dilué normalisé à 6,65 euros.

Les objectifs 2021 passent par "un retour à la croissance et une voie claire vers l'atteinte des cibles à moyen terme".

Elie Girard, Directeur Général, a déclaré : "Au cours du dernier trimestre de 2020, malgré la COVID-19, le Groupe a de nouveau affiché un très fort dynamisme commercial, permettant d'enregistrer un niveau record de prise de commandes. Je tiens à remercier les 105.000 salariés qui ont pris soin de nos clients avec tant d'attention tout au long de l'année, atteignant l'ensemble de nos objectifs annuels fixés dès le mois d'avril. Plus particulièrement, le chiffre d'affaires s'est amélioré au cours du deuxième semestre, nous avons mis en oeuvre un programme structurel sur les coûts, et la génération de trésorerie est restée forte.

Ces réalisations sont le résultat de l'accélération du Groupe pour poser des bases durables de croissance et cela au moment même où toutes les entreprises doivent évoluer dans leur parcours numérique : la redéfinition de notre offre, de notre approche commerciale, et de notre modèle opérationnel à travers notre programme Spring ; le lancement de notre offre Atos OneCloud ; le renforcement de nos métiers dans le domaine de la Sécurité Numérique et de la Décarbonation ; la poursuite de nos acquisitions ciblées avec 10 transactions au cours de l'année dans le Numérique, le Cloud, la Sécurité et la Décarbonation ; et la confirmation de notre position de leader dans les technologies émergentes comme le quantum.

Le Groupe a également progressé rapidement sur toutes les dimensions Environnement, Social et Gouvernance (ESG) - diversité à tous les niveaux, inclusion numérique, éthique, réduction spectaculaire de l'intensité carbone - en s'assurant que toutes les initiatives soient intégrées dans nos activités au quotidien, ce qui correspond à la seule façon d'atteindre une véritable durabilité. Dans le même temps, nous sommes fiers d'annoncer l'avancement de notre objectif d'atteindre "zéro émission nette" d'ici 2028, renforçant ainsi notre position de numéro 1 dans ce domaine au plan mondial.

Toutes les actions entreprises par le Groupe sont entièrement axées sur la réalisation de notre programme de croissance et de nos cibles à moyen terme pour accroître la valeur actionnariale. À cet égard, les objectifs que nous nous sommes fixés aujourd'hui pour 2021 marquent une année de rebond et en ligne avec notre plan à moyen terme."