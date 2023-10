Atos : le rebond fait pschitt après les annonces

(Boursier.com) — Après une envolée de plus de 20% à l'ouverture, Atos limite ses gains à moins de 6% à 5,2 euros. Bertrand Meunier, le président du conseil d'administration, a fini par abandonné le navire. Sous le feu des critiques depuis de longs mois, le dirigeant a décidé de quitter ses fonctions. Il est remplacé à la tête du groupe de services du numérique par Jean Pierre Mustier, ancien directeur général de la banque italienne UniCredit.

Ce dernier sera chargé de rétablir la confiance des investisseurs et de conclure la vente de Tech Foundation au groupe EPEI de Daniel Kretinsky après une crise de gouvernance et une série de revers qui ont frappé l'action de la société, dont le cours est proche de son plancher historique. Le nouveau changement dans l'organigramme du groupe intervient alors qu'Atos a annoncé plus tôt ce mois-ci la nomination d'un troisième directeur général en deux ans, Yves Bernaert, en remplacement de Nourdine Bihmane.

Atos a par ailleurs indiqué que la vente proposée de la division qui regroupe ses anciennes activités de conseil en informatique au milliardaire tchèque aurait finalement lieu au deuxième trimestre 2024 en raison du temps prévu pour l'approbation réglementaire. Cette vente est contestée par plusieurs actionnaires minoritaires et par certains responsables politiques français. En cas d'échec de l'accord avec Daniel Kretinsky, le Groupe devra accéder aux marchés de capitaux (dettes et actions) et/ou envisager la vente d'actifs supplémentaires, afin d'assurer une liquidité adéquate pour faire face aux échéances de la dette en 2025.

Bryan Garnier ('vendre') note que les conditions de la transaction restent inchangées pour la vente envisagée de Tech Foundations tandis que les négociations sont toujours en cours. Par ailleurs, le nouveau Président, Jean-Pierre Mustier, devrait conserver la même ligne que jusqu'à présent au sein du Conseil.

Oddo BHF ('sous-performer') affirme que la démission de B.Meunier représente une bonne nouvelle pour le titre, car les récentes décisions prises par le conseil d'administration ont eu tendance à tendre les relations avec les actionnaires, compromettant la réalisation de l'augmentation de capital nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise. Selon le broker, le départ du dirigeant pourrait faciliter l'approbation du plan d'augmentation de capital et la vente de l'ancienne activité Tech Foundations, "qui reste le plan A pour le groupe". Cela dit, si cette cession n'aboutit pas, le départ de B.Meunier pourrait réactiver l'option de vente de l'unité big data et cybersécurité, projet qu'il avait écarté.

Tamlin Bason, analyste chez Bloomberg Intelligence, estime pour sa part que la décision de B.Meunier de démissionner pourrait apaiser certains investisseurs qui se méfient du projet d'Atos de vendre Tech Foundations à Kretinsky.