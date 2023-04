Atos : le président à nouveau attaqué par un actionnaire

(Boursier.com) — La prochaine Assemblée générale s'annonce agitée chez Atos. Opposé depuis plusieurs mois à la gestion de Bertrand Meunier, Sycomore AM compte bien profiter de la prochaine AG pour pousser dehors le président de la société de services du numérique. Le gérant d'actifs compte soit déposer deux résolutions pour révoquer le président et trois membres du conseil d'administration, soit voter contre le renouvellement de leur mandat, a indiqué devant la presse Cyril Charlot, cofondateur de Sycomore, cité par l''AFP'.

Atos a annoncé en juin dernier sa scission en deux sociétés cotées : SpinCo (Evidian) qui combinerait les activités à fort potentiel dans le Digital, la Big Data et la Sécurité (BDS) et TFCo (Atos) qui regrouperait les métiers historiques de services informatiques d'Atos. "Nous allons aussi demander des éclaircissements sur le projet de scission", a également indiqué Cyril Charlot, pour qui "vendre la cybersécurité pourquoi pas, mais on aimerait qu'Atos nous explique ce qui justifie de vendre les autres activités alors qu'il y a des synergies possibles avec les activités traditionnelles".

Malgré un net rebond depuis le début de l'année, le titre affiche encore une baisse de plus de 50% sur un an et de 82% sur trois ans.