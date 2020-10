Atos : le plus grand supercalculateur IA de Suède s'appellera BerzeLiUs

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Atos annonce un nouveau contrat avec l'Université de Linköping pour la construction du supercalculateur le plus rapide de Suède dédié à l'apprentissage machine et à l'intelligence artificielle (IA). Le supercalculateur offrira 300 pétaflops de performance pour l'IA et sera basé sur l'infrastructure informatique NVIDIA DGX SuperPOD. Il s'appellera BerzeLiUs, en référence au célèbre scientifique suédois Jacob Berzelius, et sa construction commencera début 2021.

BerzeLiUs permettra de faire avancer la recherche en IA et de stimuler la collaboration entre le monde universitaire et l'industrie en Suède. Cette approche s'inscrira principalement dans le cadre de programmes de recherche financés par la Fondation Knut et Alice Wallenberg - notamment le programme Wallenberg sur l'intelligence artificielle, les systèmes autonomes et les logiciels ainsi que des initiatives dans le domaine des sciences de la vie ou de la technologie quantique.

BerzeLiUs sera composé de 60 systèmes NVIDIA DGX A100 combinés avec le réseau InfiniBand de NVIDIA Mellanox et alimentés par 1,5 pétaoctets de stockage de DDN. Le supercalculateur sera soutenu par la suite IA Atos Codex afin de permettre aux chercheurs d'accélérer les temps de traitement de leurs données complexes - et ainsi d'acquérir des connaissances plus rapidement, en utilisant la puissance du deep learning et de l'analytique.