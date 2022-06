Atos : le directeur général, Rodolphe Belmer, sur le départ ?

(Boursier.com) — Le directeur général d'Atos, Rodolphe Belmer, serait proche de la sortie, rapporte le journal 'Les Echos' dans son édition datée de mardi. Selon le quotidien financier, Rodolphe Belmer, arrivé en début d'année à la tête du spécialiste français des services numériques, serait confronté à des divergences de vues avec le conseil d'administration d'Atos.

Contactée par Reuters, une porte-parole du groupe, qui doit dévoiler ce mardi un plan stratégique lors de sa journée investisseurs, a dit n'avoir aucun commentaire à formuler.

Selon le journal, afin de sortir le groupe informatique français de ses difficultés financières, le dirigeant avait notamment proposé d'introduire en Bourse la division "Big Data et Securité" d'Atos afin de profiter de la manne ainsi générée pour financer le redressement des activités de gérance informatique (infogérance) en déclin structurel.

Mais une majorité d'administrateurs auraient refusé de découper l'entreprise de la sorte, tenant tout à la fois à son "indépendance" et à son "intégrité". In fine, Atos devrait maintenir le statu quo en ce qui concerne sa pépite de la cybersécurité et des supercalculateurs, selon le journal. En revanche, le plan stratégique devrait acter la création d'une entité juridique distincte dédiée à l'infogérance, qui a fait l'objet de rumeurs lundi matin.

Atos a par ailleurs indiqué lundi son intention de céder la totalité de sa participation dans Worldline d'environ 7 millions d'actions représentant environ 2,5% du capital de Worldline. La cession va être réalisée dans le dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels avec effet immédiat, a précisé le groupe de services numériques, dont le cours de Bourse a abandonné près de 50% depuis le début de l'année.